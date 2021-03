Die besten Bilder der Welt in Schaufenstern: Warum man jetzt Kitzingen besuchen muss – GROSSE FOTOSHOW!

KITZINGEN – Die 2021er Ausstellung der World Press Photo findet zum wiederholten Male in Kitzingen statt. Im 15. Jahr in Serie. Diesmal ganz anders als sonst: Statt in der Rathaus-Halle sind die vielen ausgezeichneten Bilder diesmal verteilt im Zentrum der Innenstadt: In den Schaufenstern der Geschäfte.

Kitzingen: Enormer Leerstand im Zentrum, dramatisch, vor allem unverständlich angesichts einer Stadt, in der man tausend mal lieber bummeln möchte, statt über Amazon im Internet einzukaufen. Wer die Schuld an dieser Entwickelung steht, spielt hier keine Rolle. Aber: Noch bis einschließlich 15. April kann jeder Mensch Kitzingen mit einem Besuch etwas Gutes tun. Zum Frühjahrsbeginn durften einige Läden wieder öffnen, Essen und Trinken „to go“ gibt´s in der City auch. Und mit der Ausstellung DEN Grund, um mal hinzuschauen.

Es ist gelungen, mit Start an der westlichen Seite der Alten Mainbrücke (im Osten kann man gratis am Bleichwasen parken) eine Art Rundweg (mit Abzweigungen) anzulegen – mit 40 Stationen und Schaufenstern überwiegend in der Fußgängerzone hinwärts und zurück entlang der Kaiserstraße. Die Bilder der Fotografen sind durchnummeriert.

Manchmal stören die Spiegelungen der Schaufenster ein wenig, aber lässt sich in Kauf nehmen. Ab und an muss man ein bisschen suchen, aber das macht irgendwie ja auch den Reiz aus bei der Vorfreunde auf die Photos zwischen der ehemaligen Touristinfo, Banken, Modeläden, Apotheken, Optikern oder Modeläden.

An dieser Stelle lassen wir viele Bilder sprechen, Impressionen der Schaufenster mit sich spiegelnden Menschen. Wer einen Vielfraß im Schneesturm, den Batagaika-Krater, Fußball aus dem Nordbenin, den Urmiasee im Iran, eine Tigershow in einem Pool, 750.000 jubelnde Liverpooler Fans, den entscheidenden Basketball-Korb der Toronta Raptors gegen die Philadelphia 76ers, aber auch ganz viele traurige Fotos aus dem Krieg, von Feuer-Katastrophen oder nach Flugzeugabstürzen sehen will, der muss bis einschließlich Donnerstag, den 15. April nach Kitzingen fahren. Zur Ausstellung gibt es am Startpunkt ein Begleitheft mit allen Infos, zudem kann man per Smartphone an jedem Schaufenster durch einen Code zum Scannen den Text zu jedem Bild bekommen.

www.worldpressphoto.org

www.kitzingen.info