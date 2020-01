Die nÃ¤chste â€žEkSPDitionâ€œ: SPD-FÃ¼hrung durch die Keller des Pfarrhauses Heilig-Geist

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Die SPD Schweinfurt lädt im Rahmen ihrer Besichtigungsreihe „EkSPDition“ zu einer weiteren Kellerbesichtigung ein. Dieses Mal geht es in die sehr alten Kellergewölbe, die unter dem Pfarrhaus der Heilig-Geist-Kirche vorhanden sind.

Dabei könnte es sich um einen Teil der ältesten noch vorhandenen Kellergewölbe der Stadt Schweinfurt handeln, denn diese gehen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf die Zeit vor dem großen Stadtverderben im Jahr 1554 zurück.

Durch die Keller werden führen Stadtrat Peter Hofmann, Stadträtin Marietta Eder und der ehrenamtliche Stadtarchivar der Pfarrei Heilig-Geist, Herr Klaus Kispert.

Termin: Samstag, 1. Februar 2020, halbstündig ab 14 Uhr, letzte Führung 17:30 Uhr.

Eine Teilnahme kann nur bei vorheriger bestätigter Anmeldung gewährleistet werden.

Die Anmeldung erfolgt über das SPD-Büro in Schweinfurt, Tel. 09721 715777 oder Email info@spd-schweinfurt.de.

Einige Informationen vorab:

Die vorhandenen Keller stimmen nicht mit dem in den Jahren 1896/97 errichteten Pfarrhaus überein. In die alten Keller wurden Pfeiler eingesetzt, die das heutige Pfarrhaus statisch sichern. Einst gab es auch unterirdische Gänge, die von diesen Kellern wegführten und von denen einer in den im Rahmen der Baumaßnahmen des Parkhauses zum Kaufhaus Horten (heute Kaufhof) abgerissenen Wehrturm führten. In diesem Wehrturm hatte die katholische Jugend bis zu ihrem Verbot im Dritten Reich durch die Nationalsozialisten ihre Vereinsräume.

Die Fotos aus dem Archiv von Peter Hofmann zeigen:

Die frühere Spitalkirche mit dem früheren Pfarrhaus (rechts des Stadttores)

Der einstige Wehrturm an der Stadtmauer zur Rüfferstraße, der unterirdisch mit den Kellern verbunden war