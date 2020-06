Die Sozialen Dienste der Diakonie Schweinfurt machen mobil: Fahrradgarage Ã¶ffnet wieder in neuen RÃ¤umen

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Mobilität ist eine der Grundvoraussetzungen, um zum Arbeits- und Ausbildungsplatz oder zur Schule zu kommen oder um Einkäufe zu erledigen. Für viel Menschen ist es schwer, das Geld für die regelmäßige Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel aufzubringen.

Die Diakonie Schweinfurt, Soziale Dienste, bietet deshalb seit einigen Jahren mit der Fahrradgarage eine Möglichkeit, kostenlos Fahrräder auszuleihen und so mobiler unterwegs zu sein. Nun ist die Fahrradgarage in neue Räumlichkeiten an der Niederwerrner Straße 10 gezogen. Dort in den Räumen am Ende des Parkplatzes kümmern sich ab sofort jeden Montag von 13-15 Uhr ehrenamtliche Mitarbeiter um die Ausleihe der Fahrräder.

„In Vorbereitung auf die Eröffnung der Fahrradgarage wurde fleißig geräumt, geputzt und hergerichtet. 20 Fahrräder wurden repariert und stehen zur Abholung bereit.“ erklärt Eleonore Krug von der Diakonie Schweinfurt Soziale Dienste, die die Fahrradgarage und die ehrenamtlichen Helfer betreut. Um sich ein Fahrrad ausleihen zu können, stellen die Berater/innen der Diakonie Schweinfurt Personen mit geringem Einkommen einen Berechtigungsschein aus. Gegen Abgabe dieses Abholscheins und einer geringen Kaution in Höhe von 25 Euro kann ein Fahrrad auch für den längerfristigen Gebrauch entliehen werden.

Innerhalb von nur 4 Jahren hat das gut eingespielte Helferteam dieses sehr erfolgreiche Projekt aufgebaut. Das Angebot wird vor allem in den Sommermonaten überaus rege genutzt. Zu den Nutzern zählen insbesondere Migranten/innen, Studenten/innen, sowie andere Personen mit geringem Einkommen. Bislang verließen bereits 630 Fahrräder sowie auch Rollstühle und Rollatoren die Fahrradgarage. „Aber wir sind auf ehrenamtliche Helfer angewiesen“, so Eleonore Krug weiter. Wer gerne handwerklich tätig ist und gerne helfen möchte, wendet sich an Eleonore Krug, Telefon 09721 2087-407 oder schreibt eine E-Mail an krug.e@diakonie-schweinfurt.de

Auf den Bildern:

Mitarbeiter und Ehrenamtliche der Diakonie Schweinfurt Soziale Dienste vor den neuen Räumlichkeiten an der Niederwerner Straße

Fotos: Christiane Fellows, Diakonie Schweinfurt Soziale Dienste