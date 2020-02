Die Stadttaubenhilfe White Angels rettet ein Tier aus einem Netz und erhebt schwere VorwÃ¼rfe gegen einen Schweinfurter Stadtrat

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Die White Angels als Schweinfurter Stadttaubenhilfe setzen sich genau für die Tiere ein, die vielen Menschen ein Dorn im Auge sind. Weil sie viel Dreck machen. Nun bezahlte eine Taube im Stadtgebiet die Maßnahme eines Hauseigentümers beinahe mit dem Leben.

Auf Facebook findet die Stadttaubenhilfe White Angels deutliche Worte. Dank eines aufmerksamen Passanten, des Ordnungsamtes Schweinfurt, der Feuerwehr und der Polizei konnte eine Taube unweit des Roßmarkts nun zwar gerettet werden, sie ist aber schwerst verletzt.

Das passierte bei der Rettungsmaßnahme, weil das in einem Netz gefangene Tier sich „bei den verzweifelten Befreiungsversuchen fast beide Flügel ausgerissen“ und „mehrmals fast stranguliert“ wäre, schreiben die White Angels. Mit der Seite des Flügels sei sie zudem immer wieder an die Hauswand geschrammt, so das diese mit einem großen Blutfleck versehen ist! „Das Tier wäre qualvoll verendet, hätte sich qualvoll die Flügel ausgerissen oder wäre erstickt“, schreibt die Stadttaubenhilfe.

Und hat heftige Vorwürfe an angenblich einen Schweinfurter Stadtrat, dem das Gebäude gehört, wo alles passierte. Der habe ein Todesnetz gespannt, die Verkäuferin im Laden habe gegenüber den White Angels angeblich geäußert, es sei genau aus dem Grins gespannt worden, „damit die Tiere verrecken!“ Für die Tierfreunde ist das unfassbar und nicht tragbar.

Die Polizei habe das Netz schon zur Entfernung freigegeben, bis der Stadtrat kam. Das Netz wäre angeblich durch eine Firma angebracht. Aus Packetband oder ähnlichem Material und mit Kabelbindern befestigt. „Dieses Netz ist nicht legal, so wie es ist, und verstößt gegen das Tierschutzgesetz“, so die White Angels. Der Stadtrat habe nur abgewunken…

„Ist die Stadt nicht dafür da, Belange der Bürger ernst zu nehmen“, fragt die Stadttaubenhilfe und rätselt, wer die Kosten für den Einsatz tragen muss. Der Stadtrat als Eigentümner des Hauses? Oder der Bürger?

„Diese Taube wäre Minuten später ihren Verletzungen erlegen! Vielleicht sollten wir Schweinfurter genauer schauen wer im Stadtrat sitzt… So etwas ist nicht tragbar, das Tier hat die schlimmsten Schmerzen und eine weitere Taube steckte noch dazu im Netz fest, konnte sich jedoch befreien! SO GEHT ES NICHT!!!“, schreibt die Stadttaubenhilfe White Angels.