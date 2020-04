Die Top-15-Lokale in und um Schweinfurt: Wirtshaus 01 ist das Terra Nostra – die Trattoria Italiana Gochsheim

GOCHSHEIM – So nach und nach stellt SW1.News nun die 15 Gastronomiebetriebe ausführlich vor, die es in die Endwahl geschafft haben bei der Suche nach dem besten Wirtshaus im Jahr 2020 im Kreis Schweinfurt. Ab dem 01. Mai wird dann für zwei Wochen neu gewählt und steht Mitte des Monats das beliebteste Lokal der Leser unseres Portals fest.

Heute geht´s los mit dem Vorwahl-Sieger – dem Terra Nostra, der Trattoria Italiana in Gochsheim. Allen Gaststätten schickten wir einen Fragenkatalog und baten um folgende Antworten:

A.) Komplette Anschrift, Namen, Telefonnummer, Mailadresse, Internet, Öffnungszeiten – und was sonst noch wichtig ist, um das Lokal zu finden und zu erreichen.

B.) Die Anzahl der Plätze im Lokal und draußen

C.) Die 3 beliebtesten Speisen

D.) Was bieten Sie Vegetariern an?

E.) Kinder essen bei Ihnen am liebsten was?

F:) Woher beziehen Sie die Biere und den Wein?

G.) Weshalb haben genau Sie die Bezeichnung „Bestes Lokal im Kreis Schweinfurt“ verdient?

H.) Seit wann gibt es Sie am Ort, hatten Sie zuvor schon mal ein Wirtshaus?

I.) Woher kommen die meisten Ihrer Stammkunden?

J.) Wenn könnte geöffnet sein? Welches ist der beste Zeitpunkt für einen Besuch bei Ihnen, um größeren Menschenmassen zu entgehen?

Die Trattoria Italiana Gochsheim antwortete folgender Maßen:

A

Trattoria Italiana Terra Nostra

Schweinfurter Strasse 14

97469 Gochosheim

Inhaberin Razza Maria

Tel 09721-4738600

Fb: www.facebook.com/pg/terra.nostra.gochsheim

IG: www.instagram.com/terra_nostra.gochsheim

Öffnungszeiten:

Di. 12–14, 17–22:30

Mi. 12–14, 17–22:30

Do. 12–14, 17–22:30

Fr. 12–14, 17–22:30

Sa. 17–22:30

So. 12–14, 16–21:30

MO. RUHETAG

B

In Inneren Bereich haben wir zwei Räume. Einmal klein und einer groß mit insgesamt 55 Plätzen. Im Biergarten gibt´s genauso 55 Plätze.

C

Die drei beliebsten Speisen sind…

Pizza

Hausgemachte Nudeln

Salate (mit hausgemachtem Dressing)

Tiramisú als Nachspeise ist auch sehr beliebt..

D

Wir bieten vegetarische oder vegane Speisen an wie Nudeln, Salate, Pizza und nach Vorbestellung ein Menü mit verschiedenen Gängen.

E

Kindern essen sehr gerne unsere Steakhouse Pommes, Pizza oder Schnitzel.

F

Wir verkaufen nur Wernecker Bier Produkte

Deutsche Weine komme aus der Region Franken (Weingut Lother, Wipfeld oder Weingut Wolfahrt, aber wir wechseln nach Saison)

Wir haben auch eine Auswahl an Italienischen Weine aus Nord-Süd-Italien sowie unsere Weine aus der Toscana von eigener Produktion.

G

Das müssen wir unsere Gäste mal fragen, das hat uns sehr gefreut, dass sie uns unterstüzt haben, deswegen möchten wir sagen:

Liebe Gäste,

Wir möchten uns bei euch allen bedanken für euere Treue und wir hoffen, dass wir uns bald wieder sehen, in unseren Räumlichkeiten in Gochsheim.

Wir wissen, es ist leider keine gute Zeit mit dem Covid-19 Virus, deswegen hatten wir uns Entscheidung zu schließen, bis uns wieder etwas bessere Zeiten erwarten. Trotzdem und gerade deswegen, möchten wir uns bedanken bei euch allen, weil dieser 1. Plaz zeigt uns, dass wir unsere Arbeit gut machen, weil wir viel Wert auf Qualität und Regionale Produkte legen. Danke! Bleibt ihr bitte alle gesund, damit wir dann demnächst zusammen feiern werden. Andrà tutto bene, Es wird alles gut.

H

Wir sind in Gochsheim seit Mai 2018. Voher haben wir den Fränkischen Hof in Geldersheim geführt.

I

Wir haben Gäste aus Gochsheim und Weyer (große Teil), Schonungen, Schwebheim, Grettstadt, Sennfeld, Schweinfurt, Werneck, Hassfurt, Geldersheim, Bad Kissingen. Es ist immer unterschiedlich, wer da ist, aber wir fühlen uns sehr geliebt von unseren Gästen.

Wir wissen leider nicht, wann wir wieder aufmachen können, wir hoffen sehr bald.

J

Der beste Zeitpunkt für einen Besuch bei uns ist unterschiedlich, normalerweise ist ab 18 Uhr gut besucht.

Übrigens: Aktuell konnte SW1.News weder die Brauereigaststätte Zenglein in Oberschleichach noch die Alte Warte in der Schweinfurter Kleingartenanlage erreichen. Vielleicht hat eine(r) unserer Leser(innen) ja eine Mailadresse grifgfbereit und kann uns helfen… Per Mail unter redaktion@sw1.news. Danke!