Die Vesperkirche 2020 in der St. Johanniskirche Schweinfurt startet am 26. Januar

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Auch in diesem Jahr wird es vom 26.01. bis 09.02.wieder die beliebte Vesperkirche in der St. Johanniskirche Schweinfurt geben. Viele Gastgeberinnen und Gastgeber freuen sich bereits jetzt auf ihre Tätigkeit: Jeden Tag von 11:30 bis 14:30 werden sie in der extra umgestalteten Kirche bis zu 400 Menschen bewirten. Der Eigenbeitrag für die Mahlzeiten ist bewusst niedrig gehalten “ 1,5 € „, darüber hinausgehende Spenden werden aber natürlich gerne angenommen. Am Donnerstag, den 09.01. gab´s bei einem Pressegespräch alle wichtigen Infos.

Die Infos im Filmbeitrag

Dekan, Oliver Bruckmann im Interview