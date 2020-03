Die Wahl zur besten Gaststätte der Region: Das Berghaus Rhön bei Riedenberg ist noch das Sorgenkind

Teilen Facebook

Twitter

REGION SCHWEINFURT – Nichts Neues bei der Wahl zur besten Gaststätte der Region in und um Schweinfurt: Auch am dritten Tag führen die Wirtschaften, die von Beginn an bei unserem Voting davon zogen. Noch ist ganz lange Zeit bis 31. März – aber es zeichnen sich jetzt bereits um die zehn Lokale ab, die wohl ziemlich sicher die Top-15 erreichen, unter denen es dann „um die Wurst“ geht – wie man passend sagen könnte.

Blicken wir heute mal nicht auf die Gasthäuser oben, bei denen die Klicks für eine Platzierung an der Spitze unseres Rankings sorgen. Damit sind „Beim Schimmi“ in Röthlein gemeint, der Brauerei-Gasthof Zenglein in Oberschleichach, das Terra Nostra, also die Trattoria Italiana in Gochsheim, das Restaurant Zum alten Bach in Zell am Ebersberg, der Hirschkeller in der Schweinfurter Mainberger Straße, das Gasthaus zum Zabelstein in Altmannsdorf, der Tisch 7 in der Schweinfurter Neutorstraße, das Sportheim Bei Mario in Weyer, der Brauereigaststätte Göller in Zeil am Main oder das Naturfreundehaus in der Schweinfurter Friedrich-Ebert-Straße. Sie alle steuern schnurstracks auf die Top-15 zu.

Nach noch nicht einmal drei Tagen haben rund 5000 Leser bereits abgestimmt. Alle 100 teilnehmenden Gasthäuser müssten inzwischen per Post die Flyer bekommen haben und Bescheid wissen von der Wahl. Doch während sogar mehr als die aktuellen Top-10 inzwischen längst im dreistelligen Bereich sind und „Beim Schimi“ langsam auf die 1000 Klicks zusteuert, gibt es im Keller so einige Sorgenkinder, die unbedingt Unterstützung benötigen. Und die in all der verbleibenden Zeit natürlich weiterhin alle Chancen haben, noch ganz weit vorne zu landen.

Da ist in erster Linie das Berghaus Rhön bei Riedenberg – ein besonderes Ausflugsziel, erst neu errichtet und von unseren Lesern gelobt. Wer mal in die Region Bad Brückenau fährt, sollte dort mal vorbei schauen, heißt es. Doch am Dienstagmittag hatte noch niemand für dieses Berghaus Rhön abgestimmt, das zudem in der zweiten März-Hälfte Betriebsurlaub hat – also sollte der Stimmenfang nun starten. so langsam wenigstens…

Nicht viel besser sieht es gegenwärtig unter anderem für das Zeder in der Metzgergasse Schweinfurt, das im Vorjahr so starke Türmle Schweinfurt Am Unteren Wall, das Restaurant Olive in Sennfeld, Zur Schmiede in Stammheim, die Pizzeria Osteria da Angelo in Rothhausen, den neu bewirtschafteten Almrausch in Dittelbrunn, das Sportheim der SG Dittelbrunn, Zum Weißen Rössl in Stralsbach in der Rhön, das Asia World in der Rudolf-Diesel-Straße Schweinfurt, das Gasthaus Bedenk in Hundelshausen, das Kornmarktstűble in Schweinfurt, das Gasthaus „Handwerk“ im Kolping-Hotel, die Mainterasse Sportheim Wipfeld “ Bei Laki“, den Berggasthof „Rother Kuppe“ in der Rhön, das „Distelhäuser am Markt“ in Gerolzhofen, den benachbarten Brauereigasthof Weinig in Gerolzhofen, Das Cult in der Schweinfurter Oberen Straße, die Gaststätte der Turngemeinde 48 Schweinfurt, Zur Linde in Ottendorf, das Restaurant Black Soul Kitchen am Zeughaus Schweinfurt, den Hockey-Club Schweinfurt, das Alte Backhaus in Nassach, das Gadenstübchen Donnersdorf, das Indische Restaurant Mumbai in Gochsheim, den 2018er Sieger Mama Africa in der Sattlerstraße Schweinfurt, das Mykonos Untereuerheim, das Sudhaus Am Zeughaus in Schweinfurt, Tasos Taverne in der Zeller Straße und die Distelstube Weipoltshausen aus. Sie alle kamen am Dienstagmittag noch unter zehn Stimmen.

Doch noch ist auch für diese Gaststätten, Wirtshäuser und Restaurants alles drin. Sie müssen nur ihre Gäste zum mehrfachen Abstimmen bewegen und es auch selbst tun – am besten jeden Tag bis 31. März…

Bild: Bernhard Oßner, Berghaus Rhön