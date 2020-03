Die Wahl zur besten Gaststätte der Region: Schimi aus Röthlein weiter vorne, aber das Terra Nostra aus Gochsheim kommt auf!

Teilen Facebook

KREIS SCHWEINFURT – Fast 4000 User hatten sich bis Montagabend an der großen Wahl zur besten Gaststätte der Region in und um Schweinfurt beteiligt. Eine sensationelle Zahl, die genau zeigt, dass Wirtshäuser eben doch noch irgendwie im Interesse der meisten Leute stehen.

Überraschend ist nach wie vor der Zwischenstand nach nicht ganz zwei Tagen des Wählens: „Beim Schimi“, das Sportheim des TSV Röthlein, marschiert, gefolgt vom Brauerei-Gasthof Zenglein in Oberschleichach in den Haßbergen. Dessen regionaler Nachbar, das Restaurant Zum alten Bach in Zell am Ebersberg, mischt ebenfalls weiter vorne mit.

Und dazwischen hat sich nun das Terra Nostra, die Trattoria Italiana in Gochsheim eingereiht. Ein Italiener also, mutmaßlich einer der besseren in der Region, jedenfalls mit anscheinend einer großen Fanschar.

100 Wirtshäuser stehen bis 31. März zur Wahl, die ersten 15 werden danach auf sw1.news vorgestellt. Um dann daraus die beste Gaststätte der Region in einem weiteren Voting zu ermitteln. Inzwischen dürften alls Restaurants auch per Post die Flyer bekommen haben, um weitere Kunden und Freunde des Hauses zum Abstimmen zu motivieren.

Zu gewinnen gibt es einiges, sowohl für die Wirtsleute als auch für die Teilnehmer an der Wahl. Und deshalb hier noch mal der Aufruf: Stimmen abgeben bis 31. März. Jeden Tag kann jeder Leser unseres Portals drei Betriebe unterstützen.

Welches Lokal inUNDum Schweinfurt ist für Dich das beste? Almrösl - Am Bramberg

Alte Warte – Kleingartenanlage

Brauhaus am Markt - Marktplatz

Das Cult - Obere Straße

Dean und David am Marktplatz

Gasthaus „Handwerk“ im Kolping-Hotel

Gaststätte der Turngemeinde 48 Schweinfurt

Hirschkeller – Mainberger Straße

Kornmarktstűble - Kornmarkt

Löwenzahn – Gartenstadt

Naturfreundehaus - Friedrich-Ebert-Straße

Neue Schranne - Friedhofstraße

Rueckhertz - Am Oberen Marienbach

Schießhaus - An der Oberen Haardt

Sportheim TV Oberndorf

Sudhaus - Am Zeughaus

Tisch 7 - Neutorstraße

Türmle Schweinfurt - Am Unteren Wall

"Äs Madenhäusle" in Madenhausen

"Distelhäuser am Markt" Gerolzhofen

"Zur Eisenbahn" Gochsheim

"Zur Traube" Breitbach

Alban Park Schonungen

Almrausch Dittelbrunn

Alte Amtsvogtei Grafenrheinfeld

Brauereigasthof Weinig Gerolzhofen

Brauereigasthof Werneck

Der Brunnenhof Handthal

Distelstube Weipoltshausen

Dorfwirtshaus Hambach

Forellenhof Handthal

Gadenstübchen Donnersdorf

Gasthaus Bedenk Hundelshausen

Gasthaus Brehm Wiebelsberg

Gasthaus Straub in Grettstadt

Gasthaus zum Falkenberg Altmannsdorf

Gasthaus zum Zabelstein Altmannsdorf

Gasthof Hirschkopf Reichmannshausen

Gasthof zum Löwen Lindach

Gaststätte “Vier Jahreszeiten” Forst

Gaststätte zur Stollburg Handthal

Geißler Hambach

Goldener Adler Sulzheim

Hexenhäusle Neuhausen/Michelau

Hühnernest Hambach

Landgasthof Goldener Stern Poppenhausen

Schlapp´n in Gerolzhofen

Sportheim TSV Röthlein "Beim Schimi"

Ulrich Martin Hausen

Zur Schmiede Stammheim

Asia World - Rudolf-Diesel-Straße Schweinfurt

Bei Dimi - Maibacher Höhe, FTS, Schweinfurt

Chinarestaurant Garden - Gustav-Heusinger-Straße, Schweinfurt

Chumbos - Obertor, Schweinfurt

Delphi Sportheim Hambach

Estanzia - Rittergasse Schweinfurt

Griechisches Restaurant Korfu, Haßfurt-Sylbach

Hockey-Club Albin Kitzinger-Straße Schweinfurt

Indisches Restaurant Mumbai Gochsheim

Irodion - Sennfelder Bahnhof, Schweinfurt

La Gondola - Niederwerrner Straße Schweinfurt

Mainterasse Sportheim Wipfeld " Bei Laki"

Mama Africa - Sattlerstraße Schweinfurt

Mykonos Untereuerheim

Naturfreundehaus Mainblick Schonungen

Piran Schweinfurt

Pizzeria Ai Due Galli - Grafenrheinfeld

Pizzeria Baffetto Schonungen

Restaurant Black Soul Kitchen am Zeughaus Schweinfurt

Restaurant Elia Gerolzhofen

Restaurant Olive Sennfeld

Restaurant Zum alten Bach, Zell am Ebersberg

Ristorante Pizzeria Sirena Sennfeld

Sportheim Bei Mario - Weyer

Sportheim SG Dittelbrunn

Sportheim Sofi TSV Werneck

Sportheim SV Oberwerrn

Sportheim Waigolshausen

Taj Mahal - Am Zeughaus, Schweinfurt

Tasos Taverne - Zeller Straße, Schweinfurt

Terra Nostra - Trattoria Italiana Gochsheim

Zeder - Metzgergasse Schweinfurt

Zur Krone Sennfeld

"einfach wir" Bad Neustadt

Altes Backhaus Nassach - Aidhausen

Berggasthof "Rother Kuppe" - Rhön

Berghaus Rhön bei Riedenberg

Brauerei-Gasthof Zenglein - Oberschleichach

Brauereigasthof Hartleb - Maroldsweisach

Brauereigaststätte Göller - Zeil am Main

Brauereigaststätte Kundmüller - Weiher bei Viereth

Brauereigaststätte Lang - Waltershausen

Fränkischer Hof, Bad Neustadt

Landgasthof Bärental, Sulzfeld, Grabfeld

Pizzeria Osteria da Angelo Rothhausen

Weingasthof Georg Steinmetz - Wohnau in den Haßbergen

Wittelsbacher Turm - Bad Kissingen

Zum Weißen Rössl, Stralsbach, Rhön

Zur Krone Brünnau

Sportheim TSV Röthlein "Beim Schimi" 12%, 509 Stimmen

Brauerei-Gasthof Zenglein - Oberschleichach 9%, 364 Stimmen

Terra Nostra - Trattoria Italiana Gochsheim 8%, 333 Stimmen

Restaurant Zum alten Bach, Zell am Ebersberg 7%, 287 Stimmen

Hirschkeller – Mainberger Straße 5%, 212 Stimmen

Gasthaus zum Zabelstein Altmannsdorf 4%, 182 Stimmen

Sportheim Bei Mario - Weyer 4%, 151 Stimme

Tisch 7 - Neutorstraße 4%, 151 Stimme

Naturfreundehaus - Friedrich-Ebert-Straße 3%, 136 Stimmen

Chumbos - Obertor, Schweinfurt 3%, 108 Stimmen

Schießhaus - An der Oberen Haardt 2%, 98 Stimmen

Landgasthof Bärental, Sulzfeld, Grabfeld 2%, 93 Stimmen

Dorfwirtshaus Hambach 2%, 76 Stimmen

Ulrich Martin Hausen 2%, 67 Stimmen

Irodion - Sennfelder Bahnhof, Schweinfurt 2%, 64 Stimmen

Rueckhertz - Am Oberen Marienbach 1%, 53 Stimmen

Brauhaus am Markt - Marktplatz 1%, 53 Stimmen

Gasthof zum Löwen Lindach 1%, 51 Stimme

Geißler Hambach 1%, 43 Stimmen

Zur Krone Sennfeld 1%, 42 Stimmen

Taj Mahal - Am Zeughaus, Schweinfurt 1%, 40 Stimmen

Delphi Sportheim Hambach 1%, 39 Stimmen

Goldener Adler Sulzheim 1%, 37 Stimmen

Estanzia - Rittergasse Schweinfurt 1%, 31 Stimme

Neue Schranne - Friedhofstraße 1%, 29 Stimmen

Brauereigaststätte Göller - Zeil am Main 1%, 29 Stimmen

"Äs Madenhäusle" in Madenhausen 1%, 27 Stimmen

Löwenzahn – Gartenstadt 1%, 27 Stimmen

"Zur Eisenbahn" Gochsheim 1%, 26 Stimmen

Gasthaus zum Falkenberg Altmannsdorf 1%, 24 Stimmen

Brauereigaststätte Kundmüller - Weiher bei Viereth 1%, 22 Stimmen

Brauereigasthof Werneck 0%, 20 Stimmen

Schlapp´n in Gerolzhofen 0%, 20 Stimmen

Sportheim TV Oberndorf 0%, 20 Stimmen

Piran Schweinfurt 0%, 20 Stimmen

Gasthof Hirschkopf Reichmannshausen 0%, 20 Stimmen

Alte Warte – Kleingartenanlage 0%, 17 Stimmen

Almrösl - Am Bramberg 0%, 17 Stimmen

"Zur Traube" Breitbach 0%, 17 Stimmen

Griechisches Restaurant Korfu, Haßfurt-Sylbach 0%, 16 Stimmen

Pizzeria Ai Due Galli - Grafenrheinfeld 0%, 16 Stimmen

Brauereigasthof Hartleb - Maroldsweisach 0%, 16 Stimmen

Der Brunnenhof Handthal 0%, 16 Stimmen

Bei Dimi - Maibacher Höhe, FTS, Schweinfurt 0%, 16 Stimmen

Alte Amtsvogtei Grafenrheinfeld 0%, 15 Stimmen

Hühnernest Hambach 0%, 15 Stimmen

Pizzeria Baffetto Schonungen 0%, 15 Stimmen

Gaststätte "Vier Jahreszeiten" Forst 0%, 14 Stimmen

Alban Park Schonungen 0%, 14 Stimmen

Weingasthof Georg Steinmetz - Wohnau in den Haßbergen 0%, 14 Stimmen

Sportheim Waigolshausen 0%, 14 Stimmen

La Gondola - Niederwerrner Straße Schweinfurt 0%, 14 Stimmen

Landgasthof Goldener Stern Poppenhausen 0%, 14 Stimmen

Restaurant Elia Gerolzhofen 0%, 13 Stimmen

Hexenhäusle Neuhausen/Michelau 0%, 12 Stimmen

Gasthaus Brehm Wiebelsberg 0%, 12 Stimmen

Ristorante Pizzeria Sirena Sennfeld 0%, 12 Stimmen

Zur Krone Brünnau 0%, 12 Stimmen

Wittelsbacher Turm - Bad Kissingen 0%, 11 Stimmen

Sportheim Sofi TSV Werneck 0%, 11 Stimmen

Fränkischer Hof, Bad Neustadt 0%, 11 Stimmen

Brauereigaststätte Lang - Waltershausen 0%, 11 Stimmen

Naturfreundehaus Mainblick Schonungen 0%, 10 Stimmen

Chinarestaurant Garden - Gustav-Heusinger-Straße, Schweinfurt 0%, 10 Stimmen

Dean und David am Marktplatz 0%, 10 Stimmen

Sportheim SV Oberwerrn 0%, 10 Stimmen

Zeder - Metzgergasse Schweinfurt 0%, 9 Stimmen

"einfach wir" Bad Neustadt 0%, 9 Stimmen

Zur Schmiede Stammheim 0%, 9 Stimmen

Gasthaus Straub in Grettstadt 0%, 9 Stimmen

Gaststätte zur Stollburg Handthal 0%, 9 Stimmen

Pizzeria Osteria da Angelo Rothhausen 0%, 8 Stimmen

Türmle Schweinfurt - Am Unteren Wall 0%, 8 Stimmen

Restaurant Olive Sennfeld 0%, 8 Stimmen

Zum Weißen Rössl, Stralsbach, Rhön 0%, 7 Stimmen

Asia World - Rudolf-Diesel-Straße Schweinfurt 0%, 7 Stimmen

Sportheim SG Dittelbrunn 0%, 7 Stimmen

Gasthaus Bedenk Hundelshausen 0%, 7 Stimmen

Almrausch Dittelbrunn 0%, 7 Stimmen

Forellenhof Handthal 0%, 7 Stimmen

Kornmarktstűble - Kornmarkt 0%, 6 Stimmen

"Distelhäuser am Markt" Gerolzhofen 0%, 6 Stimmen

Berggasthof "Rother Kuppe" - Rhön 0%, 6 Stimmen

Das Cult - Obere Straße 0%, 5 Stimmen

Gasthaus „Handwerk" im Kolping-Hotel 0%, 5 Stimmen

Gaststätte der Turngemeinde 48 Schweinfurt 0%, 5 Stimmen

Brauereigasthof Weinig Gerolzhofen 0%, 5 Stimmen

Zur Linde - Ottendorf 0%, 5 Stimmen

Restaurant Black Soul Kitchen am Zeughaus Schweinfurt 0%, 5 Stimmen

Hockey-Club Albin Kitzinger-Straße Schweinfurt 0%, 5 Stimmen

Mainterasse Sportheim Wipfeld " Bei Laki" 0%, 5 Stimmen

Altes Backhaus Nassach - Aidhausen 0%, 3 Stimmen

Indisches Restaurant Mumbai Gochsheim 0%, 3 Stimmen

Mama Africa - Sattlerstraße Schweinfurt 0%, 3 Stimmen

Mykonos Untereuerheim 0%, 3 Stimmen

Gadenstübchen Donnersdorf 0%, 3 Stimmen

Tasos Taverne - Zeller Straße, Schweinfurt 0%, 2 Stimmen

Distelstube Weipoltshausen 0%, 1 Stimme

Sudhaus - Am Zeughaus 0%, 1 Stimme

