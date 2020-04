Die Werbegemeinschaft â€žSchweinfurt-erlebenâ€œ zur aktuellen Corona-Krise: â€žEs geht um unsere Innenstadt als Ganzes!“

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Die Werbegemeinschaft „Schweinfurt erleben e. V.“ steht auch in der derzeitig schwierigen Lage zueinander und bietet vielfältige Unterstützung für den Schweinfurter Einzelhandel, Dienstleister und Gastronomen an. Wichtig ist der Werbegemeinschaft, dass sich sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder in dieser besonderen Zeit aufeinander verlassen können und sich gegenseitig unterstützen.

„Wir machen keinen Unterschied. Hier geht es um die Sache und um unsere Schweinfurter Innenstadt als Ganzes“, so Werner Christoffel, 1. Vorsitzender von „Schweinfurter erleben“.

So wurden beispielsweise auf der Homepage www.schweinfurt-erleben.de bereits sämtliche online-Angebote und Lieferdienste der Einzelhändler aus Schweinfurt zusammengefasst und die Plattform www.gastro-schweinfurt.de für die Gastronomen unterstützt. Der Eintrag ist für Unternehmen selbstverständlich kostenfrei. Der Kunde findet nun gebündelt die Angebote der Schweinfurter Unternehmen auf diesen beiden Seiten.

Über die lokale Presse sowie über die sozialen Netzwerke werden die Seiten aktiv unter dem Motto „Schweinfurt ist online“ beworben. Erweitert wird das Angebot zeitnah durch die Einbindung der Angebote aus dem Landkreis.

„Auch für uns als Werbegemeinschaft ist die aktuelle Lage finanziell nicht einfach. Viele Aktionen und Veranstaltungen wurden bereits angestoßen und organisiert, mussten aber letztlich wieder abgesagt werden, zum Beispiel der Verkaufsoffene Sonntag und Schweinfurt bunt erleben. Unsere Geschäftsstelle ist weiterhin besetzt und steht allen Gewerbetreibenden für Fragen und Anregungen jederzeit offen“, so Christoffel.

Auch Schweinfurt erleben e.V. bittet angesichts der dramatischen Umsatzverluste im Handel daher die Eigentümer und Vermieter, die Mietforderungen für die Monate März und April entsprechend anzupassen oder auszusetzen. Jegliche Unterstützung hilft der Schweinfurter Innenstadt.

Die beliebten Gutscheine von Schweinfurt erleben können als Geschenkidee weiterhin bei den Schweinfurter Banken gekauft werden. Ebenfalls sind Gutscheine der einzelnen Geschäfte eine Möglichkeit für den Kunden, direkt und unkompliziert den Handel zu unterstützen. Auch verweist „Schweinfurt erleben“ auf die Wirtschaftsförderung der Stadt Schweinfurt, die unter www.schweinfurt.de sämtliche Angebote von Stadt, Land und Bund aufzeigt und ebenfalls Unterstützung leistet.