Digitales Rathaus der Stadt Schweinfurt: Online-AntrÃ¤ge werden immer wichtiger

SCHWEINFURT – Online-Angebote werden immer wichtiger, gerade auch während des aktuellen Lockdowns. Die Stadt Schweinfurt arbeitet daher stetig an dem Ausbau des sogenannten Digitalen Rathauses und dem damit umschriebenen Online-Angebot. Viele Verwaltungsdienstleistungen können daher bereits bequem online erledigt werden.

Neu hinzugekommen ist die Beantragung von Geburts-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterbeurkunden. Diese können ab sofort auch online bei der Stadt Schweinfurt beantragt werden. Der digitale Onlineantrag führt bequem durch den Antragsprozess und gibt Hilfestellung.

Diese und alle weiteren Onlinedienste, die die Stadt Schweinfurt bereits anbietet, können auf www.schweinfurt.de unter der Rubrik „Digitales Rathaus“ (www.schweinfurt.de/rathaus-politik/buergerserviceportal/digitalesrathaus/7920.Digitales-Rathaus.html) aufgerufen werden.

„Sollte die von Ihnen gewünschte Dienstleistung noch nicht aufgeführt sein, können Sie sich mit jedem Anliegen über das Sichere Kontaktformular an die Stadtverwaltung wenden. Darüber wird eine sichere elektronische Kommunikation mit Hilfe der BayernID gewährleistet. Sollten Sie noch keine BayernID haben, können Sie sich kostenlos registrieren“, informiert die Stadt.

Natürlich ist die Stadtverwaltung auch weiterhin über buergerservice@schweinfurt.de oder telefonisch unter 09721 51 -0 erreichbar.

Die bürgernahe Umsetzung von Verwaltungsdienstleistungen wird nicht nur von der Stadt Schweinfurt vorangetrieben. Auch Bund und Länder arbeiten daran, ihre Verwaltungsdienstleistungen nach der Maßgabe des Onlinezugangsgesetzes bis Ende 2022 elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Das BayernPortal ist bereits unter www.freistaat.bayern erreichbar. Hier finden Interessierte bayernweit Informationen zu Verwaltungsdienstleistungen und können verschiedene Onlineanträge stellen.

Dazu passt die Pressemeldung der Neuorganisation der Problemmüllsammlung im Landkreis Schweinfurt

Neuer Abfuhrplan und neue Firma ab 2021

Im Zuge der Neuvergabe der Problemmüllsammlung im Landkreis Schweinfurt kommt es ab 2021 zu Änderungen. Der langjährige Partner des Landkreises, die Firma VEOLIA, wird durch den neuen Auftragnehmer, die Firma Knettenbrech + Gurdulic, Frühstockheim, abgelöst.

Die mobile Problemmüllsammlung durch den neuen Auftragnehmer Knettenbrech + Gurdulic findet nach wie vor im Frühjahr und im Herbst statt. In jeder Gemeinde gibt es jeweils einen Samstags-Termin, den alle Ortsteile nutzen können. Dazu kommen weitere Termine in größeren Ortsteilen. Nachdem sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass vor allem in kleineren Ortschaften nur wenige bzw. keine Bürger die mobile Problemmüllsammlung in Anspruch genommen haben, wird die Problemmüllabfuhr hier an den Bedarf angepasst. Termine in der Nähe stehen im jeweiligen Abfallkalender (unterhalb des Kalendariums). Eine Übersicht über alle Abfuhrtermine, z.B. auch der Nachbarorte, findet sich auf der Webseite oder auch in der neuen Abfall-App des Landkreises.

Die Abgabe von Abfällen an der stationären Sammelstelle der Firma VEOLIA in Bergrheinfeld ist ab dem 1. Januar 2021 nicht mehr möglich. Stattdessen erfolgt die Sammlung ab Januar 2021 an festen Terminen an den beiden Wertstoffhöfen des Landkreises (Wertstoffhoff am Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle und an der Kompostanlage Gerolzhofen).

Das Sammelfahrzeug der Firma Knettenbrech + Gurdulic nimmt dort in der Regel in der ersten Woche des Monats (von November bis März jeweils samstags, von April bis Oktober jeweils donnerstags bzw. freitags) zu festgelegten Zeiten Problemabfälle in haushaltsüblichen Mengen (bis 25 kg bzw. Liter) an.

Erster Sammeltermin ist Samstag, 9. Januar 2021, von 8 bis 9:30 Uhr an der Kompostanlage Gerolzhofen bzw. von 11 bis 13 Uhr am Wertstoffhof Rothmühle.

Nur bestimmte Problemabfälle (wie Lacke, Leuchtstoffröhren, Feuerlöscher und Batterien) können wie bisher ganzjährig zu den gewohnten Öffnungszeiten am Wertstoffhof Rothmühle abgegeben werden.

Bei Fragen rund um die Problemmüllsammlung hilft die Abfallberatung des Landkreises gerne unter Tel. 09721/55-546 bzw. per Mail an abfallberatung@lrasw.de.