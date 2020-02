Drei Priester der DiÃ¶zese WÃ¼rzburg feiern das Silberne JubilÃ¤um ihrer Priesterweihe

Teilen Facebook

KOLITZHEIM – Den 25. Jahrestag ihrer Priesterweihe begehen am Dienstag, 11. Februar, Pfarrer Thomas Amrehn (Kolitzheim), Pfarrer Klaus Hösterey (Würzburg), und Pfarrer Gerhard Spöckl (Kitzingen). Bischof Dr. Paul-Werner Scheele weihte sie am 11. Februar 1995 in Würzburg zu Priestern.

Thomas Amrehn (51, auf dem Foto, Bild © Roland Marpoder) ist Leiter der Pfarreiengemeinschaft „Sankt Raphael, Unterspiesheim“. Amrehn wurde 1969 in Würzburg geboren und stammt aus Leinach. Nach dem Studium in Würzburg und Freiburg/Breisgau weihte ihn Bischof Dr. Paul-Werner Scheele am 11. Februar 1995 im Würzburger Dom zum Priester. Als Kaplan wirkte Amrehn zunächst in Sulzbach am Main, dann von 1995 bis 1997 in Schweinfurt-Heilig Geist, von 1997 bis 1998 in Amorbach und von 1998 bis 1999 in Miltenberg.

Bevor er seine erste Pfarrstelle in Schonungen antrat, war er noch kurzzeitig Kaplan im Juliusspital Würzburg. 1999 wurde Amrehn Pfarrer von Schonungen, Forst und Hausen sowie Kuratus von Mainberg. Die Gemeinden bilden seit 2008 die Pfarreiengemeinschaft „Sankt Sebastian am Main, Schonungen“. 2001 wurde er auch Beauftragter für Liturgie und Kirchenmusik im Dekanat Schweinfurt-Nord. Seit 2013 ist Amrehn Leiter der Pfarreiengemeinschaft „Sankt Raphael, Unterspiesheim“.

Bis 2016 war er zudem Pfarradministrator der Pfarrei Grettstadt. Diese wurde im November 2016 aus der Zuordnung zum Dekanat Schweinfurt-Süd gelöst und dem Dekanat Schweinfurt-Nord zugeordnet. 2019 wurde Amrehn außerdem Beauftragter für Liturgie und Kirchenmusik für das Dekanat Schweinfurt-Süd.

Klaus Hösterey (52) ist Leiter der Pfarreiengemeinschaft Heidingsfeld sowie Pfarradministrator der Pfarrei Würzburg-Sankt Bruno. Gerhard Spöckl (54) ist Leiter der Pfarreiengemeinschaft „Sankt Hedwig im Kitzinger Land, Kitzingen“ und stellvertretender Dekan des Dekanats Kitzingen.

