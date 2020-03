EingeschrÃ¤nkter Publikumsverkehr nun auch bei der SWG Schweinfurt und im Landratsamt, Stadt schlieÃŸt alle Kinder- und Jugendeinrichtungen

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Auch die Stadt-und Wohnbau GmbH Schweinfurt schränkt den Publikumsverkehr in den Geschäftsräumen aufgrund des sich ausbreitenden Corona-Virus bis auf weiteres ein.

Die SWG reagiert auf die behördlichen Empfehlungen, die besagen soziale Kontakte bis auf Weiteres einzuschränken. So soll der Verbreitung des Corona-Virus entgegengewirkt werden. Aus diesem Grund schließt die SWG die Geschäftsstelle bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr.

Die SWG bittet daher alle Mieterinnen und Mieter, Mietinteressenten und weitere Kunden ihre Anfragen, soweit möglich, telefonisch oder per E-Mail zu stellen. Auch kann das Kontaktformular auf der Website genutzt werden. Es wird gebeten die Geschäftsräume nur dann zu besuchen, wenn in anderer Weise eine Klärung nicht möglich ist. Sollte ein persönliches Gespräch notwendig sein, ist zuvor eine Terminvereinbarung mit dem zuständigen Sachbearbeiter notwendig.

Bereits vereinbarte Termine finden uneingeschränkt statt. Diese Vorgehensweise dient der Prävention und dem Schutz der Kunden und der Mitarbeiter.

Auf Grund der aktuellen Situation sind ab sofort die Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt Schweinfurt geschlossen. Alle Veranstaltungen der kommunalen Jugendarbeit, das KIDS & TEENS-Programm und die Ferienbetreuung biseinschließlich der Osterferien müssen aus diesem Grund leider abgesagt werden.

Bereits gezahlte Teilnehmergebühren werden in vollem Umfang erstattet. Über das Procedere werden die Betroffenen per E-Mail informiert.

Ausschließlich für Kinder von Mitarbeitenden in Bereichen der kritischen Infrastruktur, insbesondere in der Gesundheitsvorsorge und Pflege und der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Schweinfurt wird in den Osterferien eine Notfallbetreuung angeboten (nur wenn beide Elternteile in diesen Bereichen arbeiten oder bei Alleinerziehenden!).

Telefonische Auskünfte hierzu können unter der Telefonnummer 09721 51-7861 eingeholt werden. Bitte sehen Sie von persönlichen Besuchen auf Grund der Infektionsgefahr ab!

Landratsamt schränkt Parteiverkehr ab 17. März bis auf Weiteres massiv ein

Die Bayerische Staatsregierung hat am heutigen Montag, 16. März 2020, den Katastrophenfall ausgerufen und entscheidende Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus verfügt. Daher hat auch das Landratsamt Schweinfurt entschieden, ab Dienstag, 17. März 2020, bis auf Weiteres den Parteiverkehr im Landratsamt Schweinfurt massiv einzuschränken.

Das heißt, eine persönliche Vorsprache in allen Bereichen im Landratsamt Schweinfurt ist ab sofort nur noch mit vorheriger Terminvereinbarung mit der jeweiligen Organisationseinheit möglich. Die Kontakte wie E-Mail-Adressen und Telefonnummern der einzelnen Arbeitsbereiche des Landratsamts Schweinfurt sind im Internet unter www.landkreis-schweinfurt.de zu finden.

Das Landratsamt Schweinfurt bittet für diese einschneidende Maßnahme um Verständnis. Dies jedoch geschieht alles unter der Maßgabe, die sowohl die Bundes- als auch die Landesregierung betont haben: Nämlich soziale Kontakte soweit es geht zu vermeiden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Gleichwohl schließt sich Landrat Florian Töpper den heutigen Aussagen des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder vollumfänglich an: „In einer Demokratie und einem Rechtsstaat ist es essentiell wichtig, die öffentliche Hand handlungsfähig und erreichbar zu erhalten und dies gewährleisten wir auch weiterhin.“

Dazu zählt auch, dass bis auf Weiteres das Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle sowie die Kompostanlage in Gerolzhofen geöffnet bleiben.