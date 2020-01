Einladung zum Empfang fÃ¼r NeubÃ¼rger der GroÃŸgemeinde Schonungen: 2019 sind mehrere hundert BÃ¼rger zugezogen

Teilen Facebook

SCHONUNGEN – Eigentlich bekommt man es kaum mit: Tatsächlich ist in der Großgemeinde Schonungen ständig ein „Kommen“ und ein „Gehen“ angesagt. In den letzten Jahren waren es immer um die 400 Neubürger, die sich in der Gemeinde einbürgern lassen. Vergangenes Jahr waren es sogar um die 500 Zuzüge.

Viele landen aus Zufall in einer der 13 attraktiven Schonunger Ortsteile, manchmal sind es familiäre oder berufliche Gründe, es gibt aber auch Neubürger, die sich ihren Ort der Infrastruktur oder der Verkehrsanbindung wegen bewusst selbst auswählen. Tatsächlich hat die Großgemeinde Schonungen am Main allerhand zu bieten.

Mit einer Fläche von 81qkm und knapp 8.000 Einwohnern zählt Schonungen zu den größten und vielseitigsten Gemeinden der Region. Besonders die Stadtnähe, die unzähligen Freizeitmöglichkeiten, die reizvolle Landschaft, die gute Verkehrsanbindung sowie die allgemein hervorragende Infrastruktur schätzen viele Neubürger laut einer Umfrage.

Um zugezogene Mitbürgerinnen und Mitbürger noch stärker zu verwurzeln, lädt Bürgermeister Stefan Rottmann alle Neubürger und die, die es noch werden wollen, zu einem Empfang ein. Was das neue Zuhause tatsächlich alles zu bieten hat, möchte die Gemeinde im Rahmen eines Neubürgerempfangs näher bringen. Bei einem leckeren Imbiss, heimischen Wein, Bier und Getränken möchte Bürgermeister Stefan Rottmann mit allen Gästen eine kurzweilige Entdeckungstour durch die Ortsteile unternehmen.

Außerdem erwarten alle Gäste wertvolle Veranstaltungs- und Freizeittipps, Video- und Bildpräsentationen, nützliche Adressen und Informationsmaterial. Vor allem aber der Austausch soll im Vordergrund stehen, schließlich möchte Bürgermeister Stefan Rottmann neue Freundschaften befördern.

Der Empfang für Neubürger und all jene, die es noch werden wollen, findet am Donnerstag, den 16. Januar 2019 um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Schonunger Rathauses (Marktplatz 1, 97453 Schonungen, 2. OG) statt. Wegen der Bewirtung ist eine Anmeldung bei Sigrid Herder, Tel.: 09721/7570-101 bzw. E-Mail: sigrid.herder@schonungen.de erforderlich. Auf jeden Gast wartet eine kleine Überraschung!

Das Foto zeigt von links beim letzten Neubürgerempfang Heiko Schmitt (Spanferkel-Partyservice), Nicole Kress (Reifen Kress), Neubürgerin und Hausärztin Dr. med. Gerlinde Fabeck, Lisa Fritz (Reifen Kress), Jürgen Geist (Blüten & Grün begeistert) und Bürgermeister Stefan Rottmann.

Foto Sigrid Herder