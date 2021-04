Er ist erstanden, Halleluja: Evangelische Kirchengemeinde Werneck feiert den Ostersonntag im Ehrenhof des Schlosses

WERNECK – Die evangelische Kirchengemeinde Werneck feiert den Ostersonntag im Ehrenhof des Schlosses. Im Bild: Pfarrerin Hermine Wieker. Wie jeden Sonntag wird der Gottesdienst im Krankenhaus gefeiert.

An diesem Sonntag aber, um mehr Platz für die Besucherinnen und Besucher zu haben, nicht in der Schlosskirche, sondern unter freiem Himmel. So wird die Osterbotschaft und die Osterfreude hinausgetragen mit der Melodie des Osterliedes: Er ist erstanden, Halleluja.

Fotos: Roland Maul