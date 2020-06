Erneuerung der Ampelanlage an der Autobahnauffahrt zwischen Sennfeld und Gochsheim

GOCHSHEIM / SENNFELD – Ab kommenden Mittwoch, den 24. Juni bis voraussichtlich zum 24. Juli 2020 wird die bestehende Ampelanlage an der Anschlussstelle der A 70 bei Gochsheim erneuert. Aus diesem Grund muss die Linksabbiegespur nach der Brücke aus Sennfeld kommend auf die A 70 in Richtung Bamberg gesperrt werden.

Die Auffahrt auf die Autobahn aus Gochsheim kommend und die Abfahrt von der A 70 in beide Richtungen ist über den gesamten Zeitraum weiterhin möglich. Autofahrer aus Sennfeld in Richtung Bamberg kommend können der Umleitung U 19 über Gochsheim und Weyer folgen und bei der Anschlussstelle Schonungen auf die Autobahn in Richtung Bamberg auffahren.