Erster Kinderrat fÃ¼r Gochsheim und Weyer: Aus 37 Bewerbungen wurden 14 Kids ausgelost

GOCHSHEIM / WEYER – Am 24.07. um 12:00 Uhr war es endlich soweit – die Auslosung des ersten Kinderrats für Gochsheim und Weyer. Von jeder Altersgruppe zwischen 6 und 12 Jahren wurden 2 Kinder gelost, die sich künftig um die Belange, Wünsche und Interessen aller Kinder für die nächsten 1 ½ Jahre einsetzen werden.

Es gingen 37 Bewerbungen für eine Mitgliedschaft im Kinderrat ein. Dies entspricht einer Beteiligung von ca. 10 % der Kinder in dieser Alterspanne aus ganz Gochsheim und Weyer!

Aus den Bewerbern wurden folgende Kinder gezogen: Nejat Semane, Johanna Schöner, Matthias Müller, Martin-Emanuel Schmadl, Jasmin Abas, Tobias Amend, Mona Beständig, Ella-Sophie Hachtel, Linus Krug, Luisa Junghänel, Moritz Enk, Felix Zorn, Milena Stöhlein, Leo Hoffmann. Erster Bürgermeister Manuel Kneuer betonte auch, dass alle Kinder, die nicht gelost wurden, nicht traurig sein sollen und sich gerne wieder in 1 ½ Jahren bewerben dürfen.

Da die erste Bewerbungsfrist so gut angenommen wurde, versprach Erster Bürgermeister Manuel Kneuer, die erste Sitzung des Kinderrats für alle Bewerber*innen zu öffnen. „Die Kinder hatten schon während der öffentlichen Losung tolle Ideen – ich möchte in der ersten Kinderratssitzung allen Kindern zuhören und die Wünsche aller Bewerber aufnehmen und freue mich schon heute auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Kinderrat“ so Erster Bürgermeister Manuel Kneuer.

Auf dem Foto von links: Erster Bürgermeister Manuel Kneuer, Dritter Bürgermeister Jürgen Mayerl

Bild: Gemeinde Gochsheim