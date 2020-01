EU-FÃ¶rdergelder fÃ¼r den BRK Kreisverband Schweinfurt: Lenkungsausschuss berÃ¤t neue Projekte der Regionalentwicklung

Teilen Facebook

LANDKREIS SCHWEINFURT – In der jüngsten Sitzung des Lenkungsausschusses der Lokalen Aktionsgruppe Schweinfurter Land e. V. (LAG) wurden neue Projektideen vorgestellt und beraten. Zudem wurde das Projekt „VILSS – Vulnerabilität unserer kritischen Infrastrukturen im Landkreis Schweinfurt bei einem Stromausfall“ einstimmig beschlossen.

Mit dem Projekt unter der Trägerschaft des Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Kreisverbands Schweinfurt soll eine Wanderausstellung sowie begleitendes Informationsmaterial zum Themenkomplex Stromausfall und Notfallsicherheit geschaffen werden. Hierzu wurden die Versorgungssicherheit mit Strom sowie die möglichen Folgen eines Stromausfalls am Beispiel zweier Landkreiskommunen (Stadt Gerolzhofen, Gemeinde Wasserlosen) betrachtet, anhand derer die Untersuchungsergebnisse und Handlungsempfehlungen dargestellt werden. Ziel ist die Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung zur Gefährdung der Grundfunktionen des alltäglichen Lebens bei einem Stromausfall sowie die Förderung des Verständnisses für die Gefährdung von Infrastrukturen. Auch Präventionsmöglichkeiten und Reaktionsszenarien für Unternehmen, Kommunen sowie Bürger werden dabei thematisiert. „Dieses Projekt trägt dazu bei, das Schweinfurter Land – ganz im Sinne der Lokalen Entwicklungsstrategie – als Wirtschaftsstandort zu stärken und notfallsichere Infrastrukturen zu schaffen“, so der Vorsitzende der LAG Schweinfurter Land e.V. Landrat Florian Töpper. Mit der Zustimmung des Gremiums wird der Weg frei für eine LEADER-Förderung in Höhe von rund 6.250 Euro.

Vorberaten und für die Entwicklung zu einem LEADER-Projekt empfohlen, wurde das in der Abstimmung und Vorbereitung befindliche Vorhaben des Diakonischen Werks Schweinfurt, eine vielseitige Anlaufstelle für alle Bürger mit besonderen Bedürfnissen zu schaffen. Dieses soll den betroffenen Menschen und Angehörigen direkte Hilfe bieten, Unterstützungsanbieter vernetzen und als Pilotprojekt im Landkreis Schweinfurt Vorbildcharakter z. B. für Gemeinden haben. Des Weiteren soll eine Projektstelle der Gemeinwesenarbeit aufgebaut werden.

Im Rahmen der Sitzung wurden acht neue Mitglieder in den Verein aufgenommen.

Info:

Mit dem LEADER-Programm des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) fördern die EU und das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die ländlichen Regionen auf ihrem Weg einer selbstbestimmten Entwicklung – ganz nach dem Motto „Bürger gestalten ihre Heimat“. LEADER ist eine Abkürzung der französischen Begriffe: Liaison entre les actions de développement de l’économie rurale; zu Deutsch: Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.

LEADER ist ein seit Jahrzehnten bewährtes Förderinstrument, das auf die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt ganzer Regionen ausgerichtet ist. Beim LEADER-Ansatz geht es um neue Wege und Ideen, wie vorhandene Stärken und Potenziale der ländlichen Regionen noch besser genutzt, Synergieeffekte geschaffen und eventuelle Entwicklungshemmnisse beseitigt werden können.

Im Landkreis Schweinfurt ist die Lokale Aktionsgruppe Schweinfurter Land e. V. (LAG) seit 2008 verantwortlich für die Umsetzung ihrer lokalen Entwicklungsstrategie (LES) sowie von LEADER-Projekten und -Maßnahmen. Weitere Infos dazu gibt es im Internet unter www.lag-schweinfurterland.de