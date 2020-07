Fachberatung Barrierefreies Bauen und Wohnungsanpassung in Kooperation mit OBA

SCHWEINFURT – Die nächste öffentliche und kostenfreie Fachberatung zum „Barrierefreien Bauen und Wohnungsanpassung“ durch Andreas Unser, Architekt+Stadtplaner Beratungsstelle Barrierefreies Bauen BAG in Kooperation mit OBA Offene BehindertenArbeit der Diakonie – wird am Montag 06. Juli 2020 zwischen 16:00-18:00 in der Oberen Straße 18 stattfinden.

Beraten wird neutral und kompetent bei planerischen und baulichen Maßnahmen im Bestand oder Neubau und der Wohnungsanpassung –beispielsweise bei einem barrierefreien Badumbau oder in Fragen der Zugänglichkeit und Erschließung (Aufzug, Rampe, Lift) sowie entsprechender Fördermittel und KfW-Zuschüsse.

Bitte konkrete Unterlagen wie Baupläne, Fotos oder Aufmaß-Skizzen mitbringen.

Achtung: Voranmeldung erforderlich bei Fachberater Herrn Andreas Unser Tel. 09721.25845 oder Barrierefreies-Bauen@web.de