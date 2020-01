Fahr mal hin: Auch ohne Schnee istÂ´s auf dem Kreuzberg in der RhÃ¶n richtig schÃ¶n

Teilen Facebook

KREUZBERG – Das Bier der Karmeliter Bräu aus Bad Neustadt mag sw1.news-Vielschreiber Michael Horling, auch wenn die Brauerei aus Bad Neustadt keinen Bock im Programm hat. Doch den gibt´s im Winter zum Glück auf dem Kreuzberg im Kloster, also auf und ab mal wieder in die Rhön. Anfahrt über Bad Neustadt, wo diesmal Andreas zustieg.

„Vor zwei Jahren waren wir auch kurz vor Silvester oben auf dem Berg, als eine Unmenge tiefer Schnee lag und eine Wanderung damals von den Sprungschanzen aus im Tal nach oben höchste Mühen erforderte. Diesmal: Kein Schnee in Sicht und – altersbedingt? – der Start einer Minitour etwas weiter oben am Parktplatz der Neustädter Hütte. Hier herrschte zwei Tage vor dem Jahreswechsel reger Betrieb. Kein Wunder bei dem guten Wetter.

Man läuft von hier aus meist aufwärts steigend rund 45 Minuten bis zu den Gipfelkreuzen, von denen es dann wieder ein paar Treppenstufen nach unten geht. Und dann steht man vor dem Kloster und staunt ein jedes Mal, wieviele hunderte, vielleicht tausende Menschen täglich auf den Kreuzberg pilgern.

Wie immer gab´s drinnen in den Räumen natürlich keinen Sitzplatz, noch nicht mal in der Stehhalle war ein Tisch frei. Nachdem es draußen nicht ganz so kalt war, tranken wir unsere Biere, zwei Weihnachtsböcke und ein alkoholfreies Hefe, also im Freien. Das ist dann immer der Moment, in dem ich beschließe, alle weiteren Vorhaben des Tages zu canceln und lieber hier noch das ein oder andere Bier zu leeren.

Was diesmal mit einer 1:2-Mehrheit abgelehnt wurde, aber auch Sinn machte aufgrund eines reservierten Tisches an anderer Stelle für 18 Uhr. Zunächst mussten wir aber wieder nach unten und liefen über den Berggasthof Roth und die Gemündener Hütte, weitere Einkehr-Möglichkeiten in einer wunderschönen, das ganze Jahr nutzbaren Wanderregion. Die Neustädter Hütte öffnet ihre Toiletten auch für Menschen, die nicht einkehren. Danke dafür, aber das nächste Mal werden wir auch testen, ob die Speisekarte dort das hält, was sie verspricht.

Nun war´s schon fast dunkel, wir fuhren über Bischofsheim, Unterweißenbrunn und Schönau nach Burgwallbach in den mittlerweile lieb gewonnenen Gasthof zum Hirschen, eine rustikale, gutbürgerliche Dorfwirtschaft mit teils kauzigen Gästen, diesmal einen älteren Mann, der sich am Stammtisch zur AfD bekannte. Das Jägerschnitzel, die Gemüsetaler und der Leberkäs´ mundeten natürlich trotzdem zu den ein oder anderen Dunkeln der Kameliter Bräu. Ein schöner Name, denn wenn man zwei Halbe trinkt, dann ergibt das tatsächlich einen Liter…

Über Bad Neustadt und die Autobahn ging´s in völliger Dunkelheit zurück ins heimeliche Schonungen, wo für die nächsten Tage schon de nächsten Pläne geschmiedet wurden, wie man Natur verbinden kann mit dem ein oder anderen Brauerei-Gasthof….“