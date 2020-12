Fahr mal hin: Bergwandern in Weinfranken mit einer Burgruine und einer Kapelle – MIT VIELEN FOTOS!

ZEIL AM MAIN – Wer kennt Schmachtenberg? Das ist ein Ortsteil, der gleich an der schmucken Stadt Zeil am Main angrenzt. Dorthin kommt man eigentlich nie automatisch. Man muss gezielt abbiegen, fährt dann den Berg nach oben – und landet auf einem Wanderparkplatz als Ausgangspunkt für einen kleinen, aber ganz feinen Rundweg in den Haßbergen.

Zunächst geht´s ein bisschen in den Wald zur Burgruine Schmachtenberg. Was von diesem einstigen Prachtbau übrig blieb, ist weiterhin höchst interessant. Vor allem die eine mächtige Mauer zum Daraufsetzen mit dem Blick ins Maintal beeindruckt. Unterhalb an der Fahrstraße befindet sich übrigens das Schloss Schmachtenberg, auf das man wenigstens mal einen Blick werfen sollte.

Der teils steile und momentan im Winter auch etwas rutschige Eselssteig führt nun nach unten ins Weindorf Ziegelanger, das den Mittelpunkt bildet des Wein-Wander-Weges namens Abt-Degen-Steig. Wir ließen es diesmal langsam angehen und nahmen erst die Alte und dann neue Ziegelangerer Steige für den Aufstieg zurück auf die Höhe zum Wanderparkplatz.

Von dort ist es knapp ein Kilometer auf einer Verbindungsstraße zum Zeiler Käppele mit seiner Wallfahrtsgeschichte. Eine der großen Sehenswürdigkeiten der Region steht an einem Platz, von wo aus der Blick auf Zeil, Sand, Haßfurt und die Umgebung zum längeren Verweilen einlädt. Selbst bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Lassen wir die Bilder sprechen von diesem Ausflug an einem Weihnachtsfeiertag!