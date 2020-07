â€žFahrÂ´ mal hin: Das Gasthaus Brauerei Weinig Gerolzhofen.â€œ Essen in Franken

GEROLZHOFEN – Es musste einfach einmal sein, ein Besuch in Gerolzhofen. Eigentlich wollten wir in Dingolshausen den Lutz testen, aber das Gasthaus hatte keine vegetarischen Gerichte auf der Karte, also haben wir uns entschlossen die “ Brauerei Weinig “ in Gerolzhofen zu besuchen. Gerolzhofen ist eine sehr schöne kleine Stadt am Rande des Steigerwaldes und immer einen Besuch wert.

Mehr im Filmbericht in 8K