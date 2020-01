Fahr mal hin: Das Wasserschloss Brennhausen bei Sulzdorf an der Lederhecke

Teilen Facebook

SULZDORF – sw1.news-Vielschreiber Michael Horling und Partnerin Petra sind bekennende Freunde des gepflegten Kurzausflugs und der kleinen Sehenswürdigkeiten im fränkischen Raum. Am Ende des Weihnachtsurlaubs wurden sie fündig an der Grenze zwischen den Landkreisen Rhön-Grabfeld und Haßberge.

„Sulzdorf an der Lederhecke ist ein an sich schmuckloser Ort, an dem man dank einer Umgehungstraße gut vorbei kommt. Doch wenn man in ihn hinein fährt, sollte man auch durchfahren und das Auto abstellen an der angrenzenden Ferienhaussiedlung.

Die liegt am Reuthsee, der an sich wenig bekannt ist, obwohl es sich bei ihm um den größten natürlichen See Unterfrankens (!) handelt. Alleine das sollte nun doch schon mal neugierig machen…. Zu einem Viertel wird er von der Ferienhaussiedlung umrandet, zu drei Vierteln vom Wald.

Und durch den spazierten wir nun in Richtung Wasserschloss Brennhausen. Man kann die kleine Wanderung mit rund 6 Kilometern Länge auch als Rundweg begehen. Das Wasserschloss, eigentlich eher eine Burg, kann man nur von außen besichtigen. Aber es ist sicherlich eine der, wenn nicht DIE unbekannteste Top-Attraktion unserer Gegend.

Wir waren an einem zudem nebligen Tag spät dran, erreichten Brennhausen erst kurz vor dem Einbruch der Dunkelheit, verweilten daher vor Ort nur wenige Minuten, um auf einem gut ausgebauten, allerdings nicht frequentierten Zufahrtsweg durch den Wald zurück zum Auto zu laufen.

Gut verbinden lässt sich der Ausflug auch mit dem Besuch des Bayernturms im benachbarten Ort Zimmerau. Wir freilich entschieden uns dafür, ins keine zehn Kilometer entfernte Maroldsweisach zu fahren – mal wieder Station machen in der Brauerei Hartleb auf ein, zwei gute Biere, Schinkenbrot und Hackfleischküchle mit Kartoffeln und Rosenkohl.“