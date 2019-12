FahrÂ´ mal hin: Der Bierkasten-Christbaum im Bad Kissinger Kurpark

Teilen Facebook

BAD KISSINGEN – Die Kurstadt Bad Kissingen hat (noch) eine Sehenswürdigkeit mehr zu bieten. Zumindest für ein paar weitere Tage. sw1.news-Vielschreiber Michael Horling machte sich auf den Weg in die Saale und schaute sich ein vorübergehendes Bauwerk an.

„Der höchste Bierkasten-Christbaum der Welt mit über 18 Meter Höhe steht seit ein paar Tagen im Kurpark und ist eine echte Attraktion. Wir parkten wie immer an der Eishalle, die ja momentan außer Betrieb ist, Durch den lang gezogenen Park liefen wir bis ins Zentrum der Kuranlagen zum Rosengarten – und da steht sie dann auch, gut fotografierbar von der Brücke aus: Die Pyramide mit den Bierkästen.







Zahlreiche Neugierige lockt das gut gesicherte Bauwerk auch an einem Weihnachtsfeiertag an. Sollte man sich mal anschauen, solange es noch steht. Wir machten natürlich auch vor dem Brunnen im Kurpark noch ein Bild, liefen dann die Saale weiter entlang fast bis ganz in den Norden der Stadt zur Saline, besuchten dort eine Bekannte – um danach durch die Stadt zurück zu laufen.

Der Weihnachtsmarkt hatte auch nach Heiligabend noch geöffnet, wir aber kehrten im Tennis-Club fast an der Eishalle gelegen ein. Ein gemütliches Wirtshaus bot viele freie Plätze und zu einem guten Bier der Rother Bräu zwei leckeren Pizzen. Ein toller, kleiner Weihnachts-Ausflug…“