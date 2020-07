FahrÂ´ mal hin: Der Kemitzenstein und der Hohle Stein in der FrÃ¤nkischen Alb

KÜMMERSREUTH – Fränkische Alb, Gottesgarten Obermain-Jura oder Naturpark Fränkische Schweiz / Veldensteiner Forst – wie auch immer man diese Gegend östlich von Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels nun nennen will – sie hat zwei der größten Attraktionen in Franken zu bieten: Den Kemitzenstein und den Hohlen Stein.

Gerade mal rund 45 Autominuten von Schweinfurt entfernt liegen diese beiden Ausflugsziele, die man wunderbar miteinander verbinden kann mit einem kleinen Spaziergang. Über die Autobahn geht es an Bamberg vorbei bis zur Ausfahrt Schesslitz, von dort rund zehn Kilometer in den Norden nach Kümmersreuth. 50 Meter nach dem Ortsausgang gibt´s dort einen kleinen Wanderparkplatz.

Und von dem läuft man um einen Steinbruch herum gefühlt weniger als einen Kilometer zum Kemitzenstein. Wer hier noch nie war, hat bislang mächtig etwas verpasst. Das ist ein 580 Meter hoher Kletterberg mitten im Wald. Teilweise kann man auf die Felsformationen relativ problemlos nach oben laufen. Aber auch ein Klettern ist möglich.

Vom Kemitzenstein führt ein knapp vier Kilometer langer und leicht zu laufender Rundweg zum nächsten Highlight der Region: Der Hohle Stein ist eine 524 Meter hohe Halbhöhle mit gleich drei Auskucklöchern. Auch wieder leicht zu begehen und eine echte sanfte Attraktion.

Für beide Sehenswürdigkeiten sollte man ab dem Parkplatz zwei Stunden einplanen, in 90 Minuten ist alles jedoch auch erlebbar. Zu einer Einkehr bieten sich in der Umgebung zahlreiche Möglichkeiten an. Entweder Richtung Schesslitz und Bamberg, aber auch in einem der beiden Brauereigasthöfe im Kümmersreuther Nachbardort Wattendorf. Oder in einer der gleich zehn Brauerei-Gaststätten rund um en nicht weit entfernten Staffelberg im Gebiet von Bad Staffelstein.