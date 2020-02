Familiensonntag im Jugendhaus, Aktion â€žOne Billion Risingâ€œ auf dem Marktplatz

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Das Jugendhaus FränZ veranstaltet am Sonntag, 09. Februar, von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr, wieder ein Familiensonntag. Um 15:00 Uhr spielt das Korbtheater Ali Büttner das Stück „Olga packt aus“, geeignet für Kinder ab 3 Jahren.

Im Anschluss wird einen Bastelworkshop passend zur Vorführung und Spielmöglichkeiten wie z. B. „Riesen-Vier-Gewinnt“, Kicker oder Jakolo angeboten.

Für die ganz kleinen Besucher steht der separate Kleinkindraum zur Verfügung. Die „Großen“ können bei Kaffee und Kuchen plaudern, Freunde treffen oder aber auch mitspielen.

Der Eintritt zum Familiensonntag ist frei. Das Theater kostet für Kinder 4,00 Euro und für Erwachsene 5,00 Euro. Geburtstagskinder haben freien Eintritt, Gruppenermäßigungen ab 8 Kindern sind nach vorheriger Anmeldung möglich.

Die Veranstaltung ist barrierefrei, noch gültige Gutscheine Bildung und Teilhabe können hierfür eingelöst werden.

Kartenreservierung, Anmeldung von Gruppen, Informationen:

Jugendhaus, Franz-Schubert-Straße 26, 97421 Schweinfurt

Telefon: 09721 51-7870

E-Mail: jugendhaus@schweinfurt.de

Wichtig: Reservierte Karten müssen bis spätestens 14:45 Uhr an der Kasse abgeholt werden, sonst gehen sie in den Wiederverkauf!

Aktion „One Billion Rising“

Die Gleichstellungsstelle der Stadt Schweinfurt und das Schweinfurter Frauen Plenum rufen am 14. Februar 2020, von 14:00-15:00 Uhr, mit Unterstützung der DDC Breakdance Company (Foto) auf dem Schweinfurter Marktplatz zu der Aktion „One Billion Rising“ auf.

Weltweit war jede dritte Frau, das sind eine Milliarde (one billion) Frauen, bereits Opfer von Gewalt. Die Aktion „One Billion Rising“ soll ein globaler Streik, eine weltweite Demonstration und vor Allem ein Akt weltweiter Solidarität und Gemeinsamkeit sein. Gewalt gegen Mädchen und Frauen soll so wieder mehr in das öffentliche Bewusstsein gerückt werden und zeigen, wie viele Menschen sich dagegen zur Wehr setzen, dass solche Gewalt als unabänderliche Tatsache hingenommen wird.

„One Billion Rising“ ist die weltweit größte Kampagne gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, finden in über 200 Ländern Tanz-Flashmobs statt.