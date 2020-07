„Feiern um zu Helfen“ wird zu „Helfen ohne Feiern“: Schraudenbacher Waldfest ist abgesagt, die Tombola findet aber statt

SCHRAUDENBACH – Coronabedingt wurde das überaus beliebte Waldfest der „Eigenheimervereinigung Schraudenbach e.V.“ (EV), das am ersten Augustwochenende stattfindet sollte, in diesem Jahr abgesagt. Somit fällt das „Feiern“ 2020 aus. Das „Helfen“ findet jedoch statt.

2020 steht für die EV die Verlängerung der Zimmerpatenschaft im „Ronald McDonald“-Haus Erlangen an. Mit 5000 Euro wollen die Eigenheimer diese Patenschaft um weitere drei Jahre verlängern.

Im „Ronald McDonald“-Haus Erlangen, eines von insgesamt 22 Häusern in Deutschland, finden Eltern schwerstkranker Kinder in der Zeit des Krankenhausaufenthaltes ein „Zuhause auf Zeit“

Für die Kinder ist die Nähe ihrer Familie überaus wichtig – denn Nähe hilft Heilen. Ein fremdes Zimmer, unbekannte Menschen, all das weit weg von Zuhause. Schwer kranke Kinder brauchen für ihre Genesung nicht nur viel Kraft, sie müssen auch gegen die Einsamkeit und Heimweh, in den oft weit entfernten Spezialkliniken, ankämpfen.

Die psychosoziale Flankierung der medizinischen Betreuung durch die Eltern ist für die kleinen Patienten enorm wichtig und kann erheblich zum Heilungsprozeß beitragen.

Das „Ronald McDonald“-Haus liegt in unmittelbarer Nähe der Kinder-Uni-Klinik in Erlangen und so können Eltern immer bei ihren Kindern sein, denn nur sie können, während der oft monatelangen Behandlung ihrem Kind Liebe, Zuversicht und Geborgenheit schenken. In dem Haus können Eltern auch mal abschalten, Tränen fließen lassen und sich mit anderen Betroffen austauschen.

Ein Teil der 5000 Euro soll durch eine 5-Euro-Tombola hereinkommen – in weiser Voraussicht hat die EV im letzten Jahr schon einen vierstelligen Betrag für die Verlängerung zurückgelegt.

Im Vorfeld der im August stattfindenden öffentlichen Ziehung, werden ab sofort Lose verkauft. Viele attraktive Preise werden nicht nur die Gewinner erfreuen, sondern mit Sicherheit einen erfreulichen Betrag in den Spendentopf fließen lassen. Auch mit Unterstützung der KAB Schraudenbach haben die Eigenheimer wieder eine vielfältige bunt gemischte Tombola für Jung und Alt auf die Beine gestellt und jeder Loskäufer kann sich auf einen Gewinn freuen – denn Nieten wird es keine geben.

Doch nicht nur das „Ronald McDonald“-Haus Erlangen wird von der Tombola profitieren – auch die „Station Tanzbär“ in Würzburg darf sich wieder auf einen vierstelligen Betrag freuen.

In der einzigartigen „Station Tanzbär“ werden geistig und körperlich behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene medizinisch und therapeutisch rund um die Uhr betreut. Hier wird nach dem Leitbild der Missioklinik Nächstenliebe auch gelebt.

Patienten der „Station Tanzbär“ sind aufgrund ihrer schweren Behinderungen darauf angewiesen, dass qualifiziertes Personal ihre Bedürfnisse erkennen kann – die meisten der Patienten können weder selbständig sitzen, laufen, essen und auch nicht sprechen. Viele genesungsfördernde Leistungen wie Musiktherapie, heilpädagogische Begleitung und Logopädie müssen aus Spenden finanziert werden, da durch die Krankenkassen keine Kostenübernahme erfolgt. Dies gilt auch für besondere Lagerungshilfen, Förder- und Therapiematerialien. Die Spenden kommen direkt und unmittelbar den Patienten der „Station Tanzbär“ zugute!.

Lose – pro Person höchstens 2 – können in Schraudenbach bei Reinhold Günther, Am Mühlpfad 20, Tel. 09722/8818, erworben werden. In Essleben verkaufen Alexandra Kamm und Edith Kamm. In Zeuzleben wird am Sonntag im Biergarten des TSC verkauft. In Stettbach jeweils am Dienstag ab 18.00 Uhr in der Gaststätte „Rebstock“ (Krückel)

Auf den Fotos:

Wo sonst viele Gäste feierten, wird am ersten Augustwochenende gähnende Leere herrschen.

* Wird für die Erwachsenen der Gutschein vom Schloss Saaleck das Objekt der Begierde sein, dürfte es für die Kinder der Porsche bzw. der BMW sein.