Fette Ideen fÃ¼r die Schweinfurter Innenstadt: Kann ein Outlet-Konzept die City retten?

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Am 15. März wird in Schweinfurt nicht nur der Oberbürgermeister / die Oberbürgermeisterin (neu) gewählt, sondern auch der Stadtrat. In diesem Zusammenhang ist immer wieder die Innenstadt ein Thema- und wie man diese attraktiver / belebter machen kann.

Ein durchaus interessanter Ansatz ist der von Volker Reinhard, der Outlet-Stores vorschlägt, so wie es diese in beispielsweise Wertheim, Ingolstadt oder Herzogenaurach – freilich außerhalb auf der grünen Wiese – gibt. Überall strömen die Leute, weil sie denken, sie können Schnäppchen machen.

Outlets inmitten der City, möglichst natürlich mit vielen regionalen Unternehmen – Reinhard schlägt beispielsweise Eichetti aus Werneck vor und seine Eiskonfekt-Spezialitäten – und die Innenstadt könnte in der Tat belebter werden. In der Kesslergasse stehen weiterhin zahlreiche Läden in bester Lage leer, auch am Marktplatz, wo mit Messer Hoffritz und Weitzel zwei alt eingesessene Geschäfte dicht machen.

Warum nicht den komplett krassen Weg von Bad Münstereifel (unser Aufmacherfoto und Link unten) gehen? Dort – unweit von Köln, ist die gesamte Fußgängerzone ein einziger Outlet-Shop mit derzeit 34 einzelnen Geschäften aus den Bereichen Fashion & Sports, Shoes, Home & Lifestyle, Kids, Sweets und Gastronomie. Und sorgt für Busladungen an Besuchern…

Nun gut, Heino und Hannelore musste deshalb zwar ihr Café von der Fußgängerzone etwas nach außerhalb verlagern. Aber Bad Münstereifel bietet dafür nun innerstädtisch Marken wie Hunkemöller, Jack Wolfskin, Puma, Wellensteyn, Lindt oder Camel Active in bester Lage.

Klar, dafür hat Schweinfurt seine Stadtgalerie. Aber dass die nicht so richtig funktioniert wie erhofft, zeigt auch der aktuelle Leerstand dort. Die Schweinfurter City wartet zudem auf eine gute Idee. Warum nicht den Vorschlag von Volker Reinhard aufgreifen, adidas angehen, dazu Armani, Aigner, Boss, Daniel Hechter, Diesel, Escada, Hallhuber, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Steiff, Timberland, Thomas Sabo oder Versace?!

www.cityoutletbadmuenstereifel.com