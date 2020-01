Fette Ideen fÃ¼r die Schweinfurter Landesgartenschau 2026: Heute Teil 3: Die Kleingartenanlage als Bestandteil!

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – 2026 findet in Schweinfurt die Landesgartenschau statt. Auf dem Gelände der ehemaligen Ledward-Barracks neben dem Willy-Sachs-Stadion und knapp 3 Kilometer entfernt vom Marktplatz. Zu Fuß wird da kaum ein Besucher zusätzlich in die Innenstadt laufen. Und deshalb muss die Gartenschau ein echter Knaller werden, um die Massen an Menschen anzulocken.

Leider hat das Gelände keinen Wasserlauf und ist komplett eben. Damit die Schau nicht eine Art zweiter Friedhof wird mit lediglich einer Ansammlung von Blumenbeeten und gerade verlaufenden Wegen, damit Schweinfurt einen Park erschafft, in den es auch danach nicht nur Einheimische zieht, schlägt sw1.news sieben verschiedene Projekte vor, über die man vielleicht sogar bundesweit berichten würde.

Heute Teil 3: Die Kleingartenanlage als Bestandteil!

Gleich neben dem Gelände für die Landesgartenschau befinden sich bereits zahlreiche Gärten. Die Kleingärten der Anlage Alte Warte. Wer schon mal durch die vielen Gänge gebummelt ist, wird gesehen haben, dass zahlreiche Kleingärtner ihre Parzellen teils wunderbar gestaltet haben.

Als Erweiterung der LGS mit natürlich freiem Eintritt in die Anlage könnte man unter den Besitzern der einzelnen Gärten einen Wettbewerb ausschreiben und von den Besuchern den attraktivsten oder kuriosesten Kleingarten wählen lassen. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, im Rahmen von offenen Gärten ganz viele Türen aufzumachen und den Besuchern die unterschiedlichsten Arten zu zeigen.

Positiver Nebeneffekt: Die Gaststätte Alte Warte ist anerkannt gutbürgerlich beliebt und könnte zu einem kulinarischen Wohlfühlort der Landesgartenschau werden. Auf den langgezogenen, geraden Wegen der Anlage wird zudem ein „Kleingarten-Lauf“ ausgerichtet, eine große Leichtathletik-Veranstaltung für Sportler aus ganz Deutschland.

Und auf dem eigentlichen Gelände für die Schau 2026 errichten die Veranstalter an der Grenze zur Kleingartenanlage zehn Vorzeige-Kleingärten, wie sie unterschiedlichster Art aussehen können. Diese bleiben danach bestehen und werden nach der LGS ab dem Herbst an die meistbietenden Bürger vermietet. Mit dem Erlös daraus unterstützt die Stadt Schweinfurt die Tafel und die Kindertafel.