FÃ¶rderprojekt der Regierung von Unterfranken: Kostenloses Energiecoaching fÃ¼r die Gemeinden Schwanfeld und Poppenhausen

UNTERFRANKEN – In diesem Jahr erhalten im Rahmen des Förderprojekts „Energiecoaching_Plus in Unterfranken“ sieben weitere Gemeinden eine intensivierte Beratung zur Umsetzung der Energiewende vor Ort. Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann freut sich, dass die ausgewählten Kommunen damit im Laufe des Jahres 2020 einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Energiewende in Unterfranken leisten können.

Die ausgewählten Gemeinden sind:

Stadt Alzenau (Landkreis Aschaffenburg)

Markt Großostheim (Landkreis Aschaffenburg)

Stadt Königsberg (Landkreis Haßberge)

Gemeinde Schwanfeld (Landkreis Schweinfurt)

Gemeinde Poppenhausen (Landkreis Schweinfurt)

Stadt Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld)

Gemeinde Oberstreu (Landkreis Rhön-Grabfeld)

Mit der Durchführung des Energiecoachings beauftragte die Regierung von Unterfranken, nach einer öffentlichen Ausschreibung, die EVF – Energievision Franken GmbH. Damit steht den Gemeinden ein qualifizierter Auftragnehmer zur Seite, dessen Kosten zu 100% vom Freistaat Bayern getragen werden. Hierfür erhielt die Regierung von Unterfranken vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 Euro.

Zu Beginn des Coachings wählt die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Energiecoach die für sie sinnvollen Beratungsleistungen aus. Diese haben pro Gemeinde einen Umfang von etwa zehn Beratungstagen (einschließlich Vor- und Nachbereitung von Besprechungen sowie Recherchearbeiten). Ein Teil der Leistungen des Energiefachmanns („Energiecoach“) wird in der jeweiligen Gemeinde, also vor Ort, erbracht, um die Teilnahme von Bürgern, Mandatsträgern, Verwaltungskräften und sonstigen Ansprechpartnern zu erleichtern. Die Kommunen erhalten jeweils eine schriftliche Dokumentation über das Coaching und dessen Ergebnisse.

Bereits im Jahr 2013 sowie in den Jahren 2015 und 2016 konnte die Regierung von Unterfranken im Rahmen von vorangegangenen Energiecoaching-Förderprojekten für insgesamt 63 unterfränkische Gemeinden eine Initialberatung im Umfang von fünf Beratungstagen über Möglichkeiten der aktiven Beteiligung an der Umsetzung der Energiewende mit regionaler Orientierung durchführen lassen. Unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort wurden so Handlungsmöglichkeiten zur Energieeinsparung, zur Verbesserung der Energieeffizienz und zum Einsatz Erneuerbarer Energien aufgezeigt.

Mit dem anschließend im Jahr 2017 aufgelegten Förderprojekt „Energiecoaching_Plus in Unterfranken“ wurde die Beratungsleistung auf zehn Beratungstage für jede teilnehmende Gemeinde ausgeweitet. Die dadurch intensivierte Beratung zur Umsetzung der Energiewende vor Ort kam seitdem bereits 26 unterfränkischen Gemeinden zugute. Im laufenden Jahr kommen nun die vorgenannten sieben weiteren Gemeinden in den Genuss dieser kostenfreien Beratungsleistung.