Frankenwinheim nimmt zur touristischen Vermarktung ein weiteres „e“ im Ortsnamen auf

FRANKENWEINHEIM – Seit heute heißt Frankenwinheim nicht mehr Frankenwinheim, sondern Frankenweinheim. Diese Umbenennung resultierte aus einem jahrelangen Selbstfindungs-Prozess der knapp 1000 Einwohner zählenden Gemeinde im südlichen Landkreis Schweinfurt, die bislang abseits des Tourismus so gut wie keine Gäste anlockte.

„Das wollen wir unbedingt ändern“, sagt der alte und neue Bürgermeister Herbert Fröhlich. Früher gab es mal erfolgreiche Landesliga-Fußballer in Frankenwinheim und ab und an kamen sogar 1000 Zuschauer oder mehr zu den Partien. Inzwischen erscheinen kaum noch 100 Fans, findet ein Großteil der Spiele sogar im benachbarten Schallfeld statt.

Weil aber der Frankenwinheimer Rosenberg ein berühmter Wein ist und das jährliche Fest Ende Juli als einziges Highlight im Dorf gilt, machte man sich seit langen Zeiten schon Gedanken, wie man das Thema Wein touristisch nutzen könne. Naheliegend: Den eigenen Dorfnamen ändern! Was nun geschehen ist, was aber nicht ohne jahrelange Vorarbeiten in Kooperation mit der Regierung von Unterfranken klappen konnte.

Immerhin mussten nun vier Ortschilder auf Kosten der Steuerzahler ausgetauscht werden und benötigt man auch umfangreiches neues Prospekt- und Kartenmaterial. Neu aufgelegt ist ein eigener Werbeflyer zum Anlocken der Touristen. Das örtliche Gasthaus zur Sonne benennt sich in „Gasthaus zur Weinrebe“ um und die bekannte örtliche Bäckerei Schmitt hat ein eigenes „Wein-Brot“ kreiert.

Laut Bürgermeister Fröhlich ist am Ortsausgang Richtung dem bisherigen Krautheim der Bau eines Hotels geplant, das zusammen mit dem Nachbarort, der zur Stadt Volkach gehört, finanziert wird. Krautheim hat sich bekanntlich mit dem heutigen Tag in „Hopfenheim“ umbenannt und versucht so, seine Brauerei und das Thema Bier touristisch zu vermarkten.