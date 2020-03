Fuck you, Corona-Virus: Das kann man am Wochenende SchÃ¶nes machen, um sich und andere nicht zu gefÃ¤hrden

Fuck you, Corona-Virus: Das kann man am Wochenende Schönes machen, um sich und andere nicht zu gefährden

FRANKEN – Das Corona-Virus hat Deutschland fest im Griff und damit auch Unterfranken und die Region in und um Schweinfurt. Am Wochenende fallen alle lokalen Sportevents aus, das Theater macht nun dicht, auch die öffentlichen Einrichtungen schließen nach und nach. Viele Veranstaltungen sind abgesagt, es wird abgeraten, Discotheken zu besuchen, wo viele Menschen eng beeinander stehen.

Doch es gibt sie, die tollen Ideen für einen Samstag und einen Sonntag fernab von Gedanken an eine böse Grippe. Warum nicht einfach mal…

* mit dem Auto in die Rhön fahren oder in die Fränkische Schweiz. Es muss ja nicht das überlaufende (aber abseits von Viren stets empfehlenswerte) Kloster Kreuzberg sein für eine Einkehr. Oder Kathibräu. Raus in die Natur! In der Rhön ist der Marsch vom Guckaisee bei Gersfeld hoch zur Wasserkuppe und zurück ein schöner. In der Fränkischen Schweiz kann man von Kirchehrenbach schön über das Walberla und dann in Dietzhof oder in Leutenbach in einer Brauerei einkehren. Wer Virus-Angst hat, holt sich drinnen einfach eine Halbe und trinkt sie im Freien.

* in unserer Schweinfurter Region bei angeblich ganz ordentlichem Wetter spazieren gehen. Wer am Main entlang marschiert, kann Massenaufläufen sicherlich aus dem Weg gehen. Oder wie wär´s mit einer Runde um den Ellertshäuser See? Oder von Schweinfurt über die Peterstirn nach Mainberg und zurück über das Almrösl. Wer lieber nicht einkehren will, kann sich dort ein Stück Kuchen oder eine Brotzeit am Fenster kaufen und sich bei bestimmt einigermaßen wärmenden Graden auch draußen an einen Tisch setzen und sich zu Kaffee oder Bier stärken. Das Ganze mit dem Fahrrad hätte den Vorteil. dass man/frau bei anfallenden Viren schnell davon radeln könnte!

* wenn im Schweinfurter Wildpark schon die große Ostereiersuche ausfallen wird, dann jetzt auf und hoch! Auch hier sind lange Spaziergänge möglich, lauert nirgends ein Corona. Es sei denn, sie laufen bewusst auf niesende oder hustende Menschen zu. Aber das lässt sich ja nun wirklich vermeiden…

* ab ins Kino in die erste Reihe! Setzen Sie sich dorthin, wo sich sonst niemand hinsetzt! Vorsichtshalber wischen sie vorher beide Armlehnen ab, schauen, dass definitiv links und rechts und besser auch hinter ihnen niemand Platz nimmt – und nichts spricht gegen zwei Stunden beste Unterhaltung bei einem hoffentlich auch guten Film!

* Ein ganz toller Tipp ist auch: Einfach zuhause bleiben, auf SKY die frei empfangbare Konferenz der Fußball-Bundesliga schauen (sofern die denn wirklich spielen…) und immer wieder online auf www.SW1.News nach Neuigkeiten aus der Region sehen.