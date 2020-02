FÃ¼r besseren Klimaschutz: Fridays For Future Schweinfurt demonstriert wieder am Freitag vor Fasching

Für besseren Klimaschutz: Fridays For Future Schweinfurt demonstriert wieder am Freitag vor Fasching

SCHWEINFURT – Fridays For Future Schweinfurt veranstaltet am kommenden Freitag, den 21.02.2020, einen Demonstrationszug vom Schillerplatz zum Marktplatz. Bei der anschließenden Kundgebung feiert man das einjährige Jubiläum der Schweinfurter FFF-Gruppe und demonstriert wieder für besseren Klimaschutz auf bundesweiter und kommunaler Ebene.

Musikalisch untermalt wird die Kundgebung von Elias Bretscher (Music For Future).

Fridays For Future ist eine von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg ins Leben gerufene Klimaschutzbewegung. Ihre Forderung, die Ziele vom Pariser Klimaabkommen einzuhalten, richtet sie an alle Politiker weltweit.

Als Protest stellte sie sich seit August 2018 jeden Freitag vor den schwedischen Reichstag, um während der Schulzeit für eine bessere Umwelt-und Klimapolitik zu demonstrieren, was zu großem medialen Zuspruch von verschiedensten Bevölkerungsgruppen führte.

Daten für Schweinfurt:

Beginn: 13:30 Uhr, Schillerplatz

Ende: ca. 15:30 Uhr, Marktplatz

Mit diesem Beitrag will die Initiative auch außerhalb von Sozialen Netzwerken und Mundpropaganda zahlreiche Teilnehmer zu der Demo locken, wie Sven-Seyit Turkut von Fridays For Future Schweinfurt in einer Pressemeldung schreibt.

Internetseite: www.wechange.de/project/fridays-for-future-schweinfurt/

Facebook: www.facebook.com/fridaysforfutureschweinfurt

Instagram: @fffschweinfurt

Twitter: @fffschweinfurt