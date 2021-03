â€žFukushima mahntâ€œ: So war die Wache des Schweinfurter AktionsbÃ¼ndnis gegen Atomkraft zum zehnten Jahrestag

SCHWEINFURT – Montagabend kamen auf dem Georg-Wichtermann-Platz im Herzens Schweinfurt um die 50 Menschen zusammen, die angesichts des zehnten Jahrestags der Nuklearkatastrophe in Japan auf Einladung des Schweinfurter Aktionsbündnis gegen Atomkraft (SWAB) innehalten wollten mit Gedanken zum Thema „Fukushima mahnt“.

Folgender Text ist von Babs Günther, Sprecherin (SWAB), als Inhalt der Mahnache:

11.03.2011: in Japan ereignet sich eine beispiellose 3fache Katastrophe – durch ein schweres Erdbeben und einen Tsunami wurden Kernschmelzen in drei Reaktorblöcken des AKW Fukushima Daiitschi ausgelöst.

Auch wir in Schweinfurt waren erschüttert: das SWAB hat aufgrund des Unglücks wöchentlich Mahnwachen abgehalten. Wir haben der Opfer gedacht – darum möchte ich Sie auch jetzt bitten …

Mehr als 18 000 Menschen sind durch das Erdbeben und den Tsunami umgekommen, 160 000 Menschen mussten aufgrund der radioaktiven Verseuchung evakuiert werden.

Aktuell hat die internationale Ärzteorganisation IPPNW veröffentlicht, dass in Fukushima bei Kindern und Jugendlichen Schilddrüsenkrebs 20x häufiger als erwartet auftritt – und kritisiert, dass andere strahlenassoziierte Erkrankungen in Japan nicht untersucht wurden! Erhöhte Erkrankungsraten werden statt dessen durch „irrationale Strahlenangst“ oder „psychosomatischen Stress“ erklärt.

Trotz des atomaren Desasters zelebriert die japanische Regierung den Schulterschluss mit der Atomlobby.

– zehntausende km2 wurden mit Caesium und anderen Radionukliden kontaminiert, in Abermillionen schwarzer Plastiksäcke strahlt abgetragene Erde und Laubwerk vor sich hin – es gibt keine Lösung für eine sichere Verbringung

– im „speziellen Kontaminationsbereich“ sind im Durchschnitt nur 15 % dekontaminiert, in vielen dieser Gebiete liegen die Strahlungswerte weiterhin hoch,

– radioaktive Hotspots tauchen regelmässig auf

– evakuierte Menschen werden genötigt, in radioaktiv belastete Gebiete zurückzukehren – und so ihre Gesundheit zu gefährden

– es ist völlig unklar, wie hunderte Tonnen nuklearen Brennstoffs geborgen werden könnten (diese befinden sich sich in und unter den Reaktoren)

– weiterhin wird einströmendes Wasser (zur Kühlung benötigt) radioaktiv verstrahlt, es muss aufgefangen und gelagert werden.

Für die Entsorgung hat die japanische Regierung ungeheuerliche Pläne:

Nach den Olympischen Spielen sollen über eine Million Tonnen radioaktiv verseuchtes Kühlwasser im Pazifik verklappt werden!

Auch vor einem Jahr habe ich hier über die geplanten Olympischen Sommerspiele in Japan gesprochen – 2020 wurden sie aus Gründen der Corona-Pandemie abgesagt. Jetzt, im Jahr 2021 sollen sie stattfinden.

Es ist nicht zu erkennen, dass sich die Pandemielage entsprechend entspannt hätte – auch aus radiologischer Sicht hat sich die Situation im Vergleich zum Vorjahr nicht entspannt. Japan leidet weiter unter dem radioaktiven Fallout der SuperGaus.

Dennoch sollen die Fackelläufer*innen am 25.03.in der verstrahlten Präfektur F. starten, ausserdem die Baseball und Softball-Wettkämpfe in F.-City abgehalten werden.

Das SWAB lehnt es ab, dass die Olympischen Spiele instrumentalisiert werden, um „Normalität“ vorzutäuschen, die nicht gegeben ist. Das ist politischer Missbrauch.

„F. mahnt“ – die Nutzung von Atomenergie ist hochriskant, verknüpft mit militärischer atomarer Nutzung, letztlich nicht beherrschbar.

Fukushima war der Auslöser für den Ausstieg aus der Atomenergie, den Deutschland plant. Leider ist er lückenhaft: immer noch sind 6 AKWs in Betrieb, produzieren täglich Atommüll und bergen das Risiko für einen Super-Gau.

Und doch wird seit einiger Zeit Aktomkraft vermehrt als „klimaneutral, umweltfreundlich“ dargestellt und auf künftige, angeblich „sichere „Atom-Reaktoren verwiesen.

Mehr als 50 Organisationen – auch das SWAB – haben dazu unter dem Titel „Konsequente Energiewende statt Atomkraft“ eine Erklärung veröffentlicht:

Atomkraft ist keine Lösung für die Klimakatastrophe!Atomkraft ist weder sozial noch sauber!Atomkraft hat keine Zukunft!

Forderungen:

Deutschland muss endlich einen kompletten Atomausstieg beschliessen, inklusive der Unrananreicherungsanlage in Gronau, der Brennelementefabrik in Lingen und der bislang weiterhin betriebenen Reaktorforschungdie EU-weite Förderung der Atomkraft durch den EURATOM-Vertrag muss beendet und durch eine Förderung von Erneuerbaren Energien, Speichertechnologien und Energieeinsparung ersetzt werden.

Energieversorgung inklusive Wärme, Mobilität und Prozessenergie braucht weltweite Energiewende zu 100% Erneuerbaren Energien – sozial gerecht gestaltet.

Grafenrheinfeld

Das AKW befindet sich bereits im Rückbau – das ist erfreulich! Es zeigt sich aber auch, dass es beim Thema AKW-Rückbau viele generelle und strukturelle Probleme gibt:

Die radioaktive Belastung der Bevölkerung nimmt nicht ab, sie steigt! Die Emissionswerte aus dem laufenden Betrieb wurden fortgeschrieben, radioaktiv belastete Stoffe können in gleicher Konzentration in Wasser und Umluft abgeleitet werden. Die Praxis der Freimessung und der Freigabe von Materialien, deren radioaktive Strahlung einen festgelegten Wert unterschreitet, bedeutet, dass diese aus dem Atomrecht entlassen werden, uneingeschränkt verwertet oder deponiert oder verbrannt werden. Strahlung, die vorher durch das Containement abgeschirmt war, wird nun verteilt.

Das führt zu einer Summierung von Strahlung und widerspricht eklatant dem Minimierungsgebot. Wir fordern, diese radioaktiv belasteten Materialien bei den AKWs möglichst sicher und überwacht abgeschirmt zu lagern, bis diese zu Endlagerstätten verbracht werden könnenWir fordern ein Ende der Verharmlosung: ständig wird uns das Argument des 10 mikroSv-Konzepts vorgehalten – und es wird so getan, als sei das ein Beweis für Unschädlichkeit, und deshalb könne man das unbesorgt ausreizen!

Dabei wird geflissentlich ignoriert, dass es keinen Wert gibt, unterhalb dessen radioaktive Strahlung nachweislich nicht schädlich sein kann! Es wird argumentiert mit der Strahlung von Granitplatten, dem Strahlenrisiko bei Flugreisen oder der Strahlung von Fischstäbchen und mit der „natürlichen“ Strahlung – darunter fällt übrigens der Fallout von Atombombentests, von freigesetzter Strahlung aus AKW-Unfällen (oder dem AKW- Normalbetrieb) usw.Radioaktive Strahlung reichert sich in der Umwelt an, in Böden, im Wasser, in Pflanzen und Tieren, und wir nehmen das durch die Nahrungskette auf bzw. wir können Partikel mit der Luft einatmen.

Die Betreiber haben sehr wohl eine Verantwortung für die Radioaktivität, die sich durch die Erzeugung von Atomenergie angesammelt hat! Die Vorgaben zur Freimessung und Freigabe von radioaktiv belastetem Material müssen dringend überarbeitet werden, um der weiteren Belastung und Gefährdung von mensch und Umwelt entgegenzuwirken.

Rückbauspezifische Probleme beschränken sich nicht auf den Standort Grafenrheinfeld, es gibt auch Verknüpfungen, und es gibt die Gefahr des gegeneinanderausgespielt -werdens.

Beispiel Verbrennung: die Verbrennung von radioaktiv belastetem Material ist generell kritikwürdig – egal, ob in der Anlage in Schwandorf, oder in Schweinfurt. Ich finde es schwierig, wenn das 1. akzeptiert wurde / wird – von den Personen, die das 2. kritisieren.

Beispiel „Atommülltourismus-Transport“ (schwach- und mittelradioaktiv) vom Standort Würgassen zum AKW Standort Grafenrheinfeld, mit der Option der Rückführung nach Würgassen (in ein dort geplantes Bereitstellungslager für Schacht Konrad).

Ich finde es schwierig, wenn einerseits der „Transport nach Unterfranken“ kritisiert wird, andererseits als Alternative konkret ein anderer AKW-Standort vorgeschlagen wird.

Das ist keine Lösung – dieses hin- und herschieben von Atommüll ist insgesamt ein Unding und muss verhindert werden. Es zeigt sich darin übrigens, dass man an einzelnen Standorten versäumt hat, die notwendige Lagerkapazität zu schaffen bzw. für ausreichende Ertüchtigung der Lagerstätten zu sorgen.

Für die vielen atompolitischen Probleme ist es übrigens auch keine Lösung, atomkritische Bürger*innen zu verunglimpfen – ich spreche aus persönlicher Betroffenheit. Das hat zwar eine lange Tradition, ist aber sehr bedauerlich und bringt uns in der Sache keinen Schritt weiter.

Dann der Beitrag von Edo Günther, Sprecher des BUND Arbeitskreises „Atom und Strahlenschutz“:

Anmerkungen zur atompolitischen Situation in Deutschland

– Geplante 17.Novelle des Atomgesetzes

Das Bundesumweltministerium hat den Entwurf eines 17. Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes (AtG) vorgelegt, das die Klagerechte von Bürgerinnen und Bürgern und die Stellung der Gerichte stark beschneiden würde. Dies unterstreicht ein Rechtsgutachten im Auftrag von Greenpeace und des BUND. Beide Organisationen fordern, die Novelle ersatzlos zu streichen.

Dieser Gesetzentwurf ist ein Schlag ins Gesicht der Anwohnenden. Zwei deutsche Zwischenlager haben bereits seit 2013 nach Gerichtsurteilen keine Betriebsgenehmigung mehr. Dennoch werden sie auf behördliche Anordnung weiter betrieben. Der Gesetzgeber würde sich durch dieses neue Gesetz lästigen Klagen Anwohnender entziehen, die größtmögliche Vorsorge erwirken wollen. Gleichzeitig kratzt der Gesetzentwurf an der Glaubwürdigkeit des Standortauswahlverfahrens für ein Atommülllager. Denn während hier Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung propagiert werden, werden da Rechte von Bürgerinnen und Bürgern beschnitten.

Der vorliegende Gesetzentwurf hebelt die Rechte von Bürgern, Bürgerinnen und Umweltschutzorganisationen aus. Damit will die Behörde künftig Gerichtsentscheidungen umgehen, die ihr Versagen bei der Sicherung von Atomanlagen offenbaren. So weigert sich der Bund seit den Terrorangriffen von 2001, den möglichen Absturz großer Verkehrsflugzeuge auf Atomkraftwerke in die Planungen mit einzubeziehen und den Betreibern entsprechende Auflagen zur zusätzlichen Sicherung der Anlagen vorzuschreiben. Stattdessen soll nun mit einer Gesetzesänderung der jahrelange fahrlässige Umgang mit neuen Bedrohungslagen nachträglich legalisiert werden.

Der Gesetzentwurf formuliert einen sogenannten Funktionsvorbehalt, der die Spielräume der Behörden beziehungsweise der Exekutive erweitern und die Gerichtsbarkeit stark einschränken soll. Dies würde, so das Rechtsgutachten von Ulrich Wollenteit, den „Schutz gegen Einwirkungen Dritter“ verfassungswidrig der Rechtskontrolle entziehen, einzig zur Befriedigung der Bedürfnisse der Exekutive.

BUND und Greenpeace lehnen die 17. Novelle des Atomgesetzes in dieser Form kategorisch ab.

– Brennelemente Exporte

Der Betreiber der Brennelementfabrik in Lingen, Framatom, hat einen ungeheuerlichen Rechtsbruch begangen, indem er marode schweizerische und belgische Reaktoren nahe der deutschen Grenze mit hochgefährlichen Brennelementen beliefert hat. Der BUND Baden-Württemberg und der BUND Nordrhein-Westfalen haben Widerspruch gegen die Exportgenehmigungen eingelegt, mit aufschiebender Wirkung für die Atomtransporte. Das Verwaltungsgericht Frankfurt beschloss in einer Eilentscheidung, dass das Brennelementewerk in Lingen weiterhin Brennstäbe an alte und störanfällige grenznahe Atomkraftwerke exportieren darf.

Das Gericht begründete seine Entscheidung allerdings rein formal: Weder Privatpersonen noch Umweltverbände seien nach deutschem Recht befugt, Widersprüche gegen die Exportgenehmigungen geltend zu machen, egal wie sehr sie auch inhaltlich begründet seien. Die Brennelemente gefährden Mensch und Natur nicht nur beim Transport, sondern erst recht im Betrieb in den maroden AKWs.

Die Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag festgehalten, ein Exportverbot an marode Atomkraftwerke zu prüfen. Sollte aus ihrer Sicht nun ein partielles Exportverbot rechtlich schwierig sein, bestätigt dies erneut, dass die Brennelementefabrik in Lingen als Ganzes keine Zukunft hat. Das Bundesumweltministerium und die Bundesregierung müssen die Fabrik endlich schließen, genauso wie auch die Urananreicherungsanlage in Gronau. Das wäre ein richtiger Schritt zu einem ernstgemeinten Ausstieg aus der unbeherrschbaren Hochrisikotechnologie Atomkraft.

– Abweisung der Revision zur Klage des Rückbauverfahrens AKW ISAR

Einen Erfolg haben die Klagen des BN in Landshut und in Grafenrheinfeld sicherlich zu verzeichnen. Die zügige Räumung der Brennelemente aus den Nasslägern vor dem Start der Rückbauarbeiten.

Aber: Durch den Genehmigungsvorbehalt für die Stilllegung und den Abbau einer kerntechnischen Anlage wird nicht der gesamte bei der Errichtung und Inbetriebnahme angefallene Prüfungsaufwand erneut ausgelöst.

D.h. z.B. das Szenario gezielter Flugzeugabsturz kann für zur vorübergehenden Lagerung von schwach- bis mittelradioaktivem Material dienenden Pufferlagerflächen eines stillgelegten AKWs dem Restrisiko zugeordnet werden, auch wenn zwischen der Ursprungsgenehmigung und dem Zeitpunkt des Rückbaus Jahrzehnte vergangen und dramatische Entwicklungen zu verzeichnen waren.

Wie es in Grafenrheinfeld mit der Klage weiter geht ist noch offen.

Weitere Punkte liste ich nur stichpunktartig auf:

– Lagerung / Deponierung von Schwach und Mittelradioaktiven Materialien und von spezifisch frei gegebenem Material / Verbrennung

-Schacht Konrad / Resolution

– Würgassen / Zentrales Eingangslager

– Schleswig Holstein / Lübeck / Baden – Württemberg

Minimierungsgebot

-Weiterbetrieb Neckarwestheim trotz INES 2 Störfall

-Rückführung des Atommülls aus der Wiederaufarbeitung: Sellafield / Biblis, Landshut, Brockdorf

LeHague / Philippsburg

-Endlagersuche – auch in Bayern

Mein dringender Appell an alle politisch Handelnden: werdet Euer Verantwortung gerecht und sorgt für eine Minimierung der Strahlenbelastung in und um Grafenfeinfeld