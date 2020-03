Geschlossene Gaststätten – na und?! Die Wahl zum besten Wirtshaus in der Region geht in die nächste Runde – über 65.000 Votings – Abschied von weiteren zehn Lokalen

KREIS SCHWEINFURT – Seit dem 1. März läuft die Wahl zur besten Gaststätte der Region in und um Schweinfurt. Seitdem haben die Leser von SW1.News die Möglichkeit, einmal am Tag für stets drei der anfangs 100 aufgelisteten Wirtshäuser abzustimmen. Aktuell sind es am Montagvormittag über 65.000 Votings.

Trotz der Corona-Krise und obwohl die Gaststätten nun alle geschlossen haben, hat sich unser Portal – vielleicht auch gerade deswegen – dazu entschlossen, die Wahl nun weiter laufen zu lassen bis zunächst 31. März. Danach stellen wir nach und nach die Top-15 vor, aus denen unsere Leser dann vom 01. bis 15. Mai das beste Wirtshaus der Region neu wählen. Spätestens dann – so hoffen wir doch alle – sollte unser Leben wieder halbwegs normal laufen und die Gaststätte wieder regulär öffnen dürfen.

Und wir weisen an dieser Stelle auch gerne nochmal darauf hin, dass wir alle Lokale redaktionell erwähnen, die mit einem Lieferservice ihre Kunden versorgen, die nun nicht mehr in die Gaststätten kommen können.

in-und-um-schweinfurt.de/lokales/alle-wirtshaeuser-dicht-sw1-news-unterstuetzt-die-gaststaetten-und-nennt-an-dieser-stelle-betriebe-die-einen-lieferservice-anbieten/

Für zehn Gastronomie-Betriebe stimmen die Gäste und Leser aktuell ganz besonders ab. In erster Linie für das führende Terra Nostra – Trattoria Italiana Gochsheim, aber auch für die auf den Plätzen danach folgenden Restaurants: „Distelhäuser am Markt“ in Gerolzhofen, Gasthaus zum Zabelstein Altmannsdorf, Brauerei-Gasthof Zenglein – Oberschleichach, Restaurant Zum alten Bach, Zell am Ebersberg, Gasthaus zum Falkenberg Altmannsdorf, Brauereigaststätte Göller – Zeil am Main, Almrösl – Am Bramberg, Sportheim TSV Röthlein „Beim Schimi“, Alte Warte – Kleingartenanlage.

Verabschieden mussten wir uns nun von den nächsten zehn Lokalen, die am 23. März die letzten zehn Plätze belegten. Es sind dies:

Estanzia – Rittergasse Schweinfurt

Restaurant Elia Gerolzhofen

Weingasthof Georg Steinmetz – Wohnau in den Haßbergen

Gasthaus Brehm Wiebelsberg

Zur Linde – Ottendorf

Fränkischer Hof, Bad Neustadt

Brauereigasthof Werneck

Gaststätte “Vier Jahreszeiten” Forst

Gaststätte der Turngemeinde 48 Schweinfurt

Gasthaus „Handwerk“ im Kolping-Hotel

Zwei, vier, sechs und acht Tage zuvor flogen bereits folgende Betriebe aus dem Rennen: Indisches Restaurant Mumbai Gochsheim, Sportheim Sofi TSV Werneck, Restaurant Black Soul Kitchen am Zeughaus Schweinfurt, „einfach wir“ Bad Neustadt, Gadenstübchen Donnersdorf, Asia World – Rudolf-Diesel-Straße Schweinfurt, Mykonos Untereuerheim, Hockey-Club Albin Kitzinger-Straße Schweinfurt, Restaurant Olive Sennfeld, Mainterasse Sportheim Wipfeld “ Bei Laki“. Brauereigasthof Weinig Gerolzhofen, Altes Backhaus Nassach – Aidhausen, Der Brunnenhof Handthal, La Gondola – Niederwerrner Straße Schweinfurt, Chinarestaurant Garden – Gustav-Heusinger-Straße, Schweinfurt, Zur Schmiede Stammheim, Sudhaus – Am Zeughaus, Almrausch Dittelbrunn, Ristorante Pizzeria Sirena Sennfeld, Berggasthof „Rother Kuppe“ – Rhön. Pizzeria Osteria da Angelo Rothhausen, Zum Weißen Rössl, Stralsbach, Rhön, Mama Africa – Sattlerstraße Schweinfurt, Türmle Schweinfurt – Am Unteren Wall, Distelstube Weipoltshausen, Kornmarktstűble – Kornmarkt, Das Cult – Obere Straße, Gasthaus Straub in Grettstadt, Forellenhof Handthal, Gaststätte zur Stollburg Handthal, Hexenhäusle Neuhausen/Michelau, Zur Krone Brünnau, Hühnernest Hambach, Griechisches Restaurant Korfu, Haßfurt-Sylbach, Piran Schweinfurt, Sportheim Waigolshausen, Wittelsbacher Turm – Bad Kissingen, Landgasthof Goldener Stern Poppenhausen. Dean und David am Schweinfurter Marktplatz, Pizzeria Ai Due Galli – Grafenrheinfeld. Anscheinend fanden unsere Leser diese Gaststätten nicht attraktiv genug, um ihnen mehr Stimmen zu geben.

Schon am Mittwoch werden die nächsten zehn Wirtshäuser aus dem Voting rutschen. Wer die folgenden zwei Hand voll Gaststätten liebt, die aktuell davon betroffen sein könnten, sollte möglichst noch Montag bis Mittwochvormittag für sie stimmen, am besten sogar drei Mal. Und die Wirtsleute sollten ihre Flyer einsetzen und die Gäste dazu animieren.

Löwenzahn – Gartenstadt Schweinfurt

Sportheim SG Dittelbrunn

Brauereigaststätte Lang – Waltershausen

Alte Amtsvogtei Grafenrheinfeld

Gasthof Hirschkopf Reichmannshausen

Brauereigasthof Hartleb – Maroldsweisach

Brauereigaststätte Kundmüller – Weiher bei Viereth

Tasos Taverne – Zeller Straße, Schweinfurt

Goldener Adler Sulzheim

„Zur Traube“ Breitbach

Der amtierende Doppel-Vize Mario im Sportheim zu Weyer liegt zwar noch immer gut platziert im Verfolgerfeld, muss langsam aber aufpassen, die Top-15 zu erreichen. Momentan ist man nur noch auf Rang 23. Denn genau diese Top-15-Wirtshäuser stellt SW1.News ab dem 02.April redaktionell nach und nach vor. Um in den ersten 15 Tagen des Monats Mai dann den diesjährigen Sieger wählen zu lassen – und damit den Nachfolger des Gasthauses Brehm in Wiebelsberg bislang heuer weit abgeschlagen, aber natürlich noch immer mit guten Chancen – und der bereits ausgeschiedenen Mama Africa aus Schweinfurt.

Wir werfen – wie gesagt – seit dem 15. März alle zwei Tage die letztplatzierten zehn Gaststätten mit den wenigsten Stimmen aus dem Voting heraus. Am 27. März verbleiben dann noch deren 30 – und aus denen werden in den finalen fünf Tagen bis Ende des Monats dann die erwähnten 15, unter denen es im Mai nach der Vorstellung im April um die Wurst geht – auch wenn eine Wurst natürlich nicht zwingend notwendig ist im Speisen-Angebot der Wirtshäuser. 😉

Daher der Aufruf an die Freunde aller noch aufgeführten Gaststätten: Wählen, wählen, wählen!!! WICHTIG: Die Gaststätten auf den Plätzen elf bis 15 haben im Vergleich zu den Top-Ten noch keinen so großen Vorsprung. Diese Ränge sind also noch erreichbar. Für alle sogar. Wenn die Wirtshäuser nun aktiv werden und ihre Gäste aktivieren.

Zur Erinnerung: Natürlich gibt´s auch etwas zu gewinnen für alle Teilnehmer und Mitmacher. Der Zufalls-Generator entscheidet unter unseren abstimmenden Lesern. Zwei davon dürfen sich auf ein Abendessen in einem Lokal ihrer Wahl freuen. Dieses bekommt auf SW1.News einen gratis Banner-Werbeplatz für zwei Monate und wird nochmals vorgestellt.

Das künftig beste Wirtshaus der Region in und um Schweinfurt bekommt sogar einen Werbeplatz für ein halbes Jahr auf unserem Portal. Und die Wirtsleute erhalten als Geschenk von der DB Region ein Bayernticket, um mal mit bis zu fünf Personen an einem Ruhetag den Freistaat zu erkunden, sich dabei zu erholen oder um neue kulinarische Ideen aufzuschnappen.

Von diesen beiden Gasthäusern und der Preisübergabe berichten wir zudem auf unseren Seiten nochmals zusätzlich. Und wir wählen aus denjenigen Teilnehmern des Votings, die für den späteren Sieger abgestimmt haben, eine zusätzliche Person aus, die für sich selbst, eine eigene oder befreundete Firma einen gratis Banner-Werbeplatz auf SW1.News für einen ganzen Monat bekommt.

Kriterien beim Abstimmen? In erster Linie ist es natürlich ein gutes Essen und das Ambiente, welches das beste Wirtshaus 2020 auszeichnen sollte. Das Wohlfühlen wird entscheiden. Eine abwechslungsreiche Küche, verschiedenste, vielleicht auch mal außergewöhnliche Getränke, flotte Bedienungen, ein generell sympathisches Personal, Chefs, die an den Tisch kommen und nach dem Wohl der Gäste fragen… Ein schöner Biergarten könnte auch den Ausschlag geben. Letztlich liegt es an unseren Lesern, weshalb sie ihre Stimme für wen abgeben.

Und nun auf – wählen!!! Wie schon erwähnt: Jeder hat an einem jeden Tag drei Stimmen frei!