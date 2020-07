Gewinnaktion zum AOK-GeschÃ¤ftsstellen-jubilÃ¤um 20 Jahre AOK in der City brachte Adrian Richter GlÃ¼ck

Gewinnaktion zum AOK-Geschäftsstellen-jubiläum 20 Jahre AOK in der City brachte Adrian Richter Glück

SCHWEINFURT – Im Rahmen der Aktionswoche zum 20jährigen Bestehen der AOK-Geschäftsstelle am Roßmarkt konnten die Kunden an einer Gewinnaktion der Gesundheitskasse teilnehmen. Glücklicher Gewinner eines Fahrradgutscheins im Wert von 200 Euro ist der 11jährige Schweinfurter Adrian Richter, der gemeinsam mit seinem Vater Thomas am Gewinnspiel teilnahm und sich über den Hauptgewinn riesig freute.

„Ich will mir sowieso in diesem Jahr ein neues Fahrrad kaufen, da passt der Gutschein hervorragend“, gibt er bei der Gewinnübergabe durch AOK-Direktor Frank Dünisch zu verstehen.

„Wenn man aus rund 500 Teilnehmern als Hauptpreis gezogen wird hat man auch allen Grund sich zu freuen“, bestätigt AOK-Direktor Frank Dünisch dem jungen Gewinner und gratulierte aufs herzlichste stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Am 1. Juli 2000 eröffnete die AOK die seinerzeit bayernweit modernste und innovativste AOK-Geschäfts-stelle mitten in der Schweinfurter City ganz nahe bei ihren Kunden. Sie ist seit zwei Jahrzehnten in der gesamten Region Main-Rhön die AOK-Niederlassung mit der höchsten Kundenfrequenz geblieben. Rund 650 persönliche Kundenkontakte verzeichnet die „City-Geschäftsstelle“ der Gesundheitskasse aktuell wöchentlich im Durchschnitt und gehört damit zu den Publikumsstärksten AOK-Niederlassungen Nordbayerns.

Auf dem Bild: Über einen Gutschein von 200 Euro für ein Fahrrad freute sich Adrian Richter (Bildmitte) und sein Vater Thomas (dahinter) als Gewinner der Aktion zum 20jährigen Jubiläum der AOK-City-Geschäftsstelle am Roßmarkt in der Schweinfurter Innenstadt. AOK-Direktor Frank Dünisch (links außen) übergab den Gewinngutschein an den überglücklichen 11jährigen Schweinfurter und dessen Vater im Beisein von Teamleiter Steven Langer (rechts außen).

Foto: Franziska Markert, AOK