„Gutsherrin Merkel stoppen“ und „Gott schÃ¼tze uns vor SÃ¶der“: So protestierte Schweinfurt gegen die Corona-MaÃŸnahmen – MIT 55 FOTOS!

SCHWEINFURT – Als die Ostermärsche irgendwann mal nicht mehr so populär waren, da gingen garantiert in der Region weit weniger Menschen auf die Straße als an diesem Samstag in Schweinfurt. Passend zum nahen Staffelende von „DSDS“ hieß es „SWADS“. Das Bündnis Schweinfurt auf die Straße rief zum Protestmarsch gegen die willkürlichen Corona-Maßnahmen und unqualifizierten Handlungen der Bundes- und Landesregierung auf.

Es dürften um die 1000 Menschen gewesen sein, die zum Treffpunkt Volkfestplatz kamen. Ausgerechnet dort also, wo das Impfzentrum steht. Wer gekommen war, hatte teils Botschaften dabei. „Hygiene ist Standard bei uns“, signalisierten die arbeitswilligen Tätowierer und Piercer. Auch Tanzen solle wieder erlaubt sein, weil „Sport ist sooo wichtig für unserer Kinder“. Einer bezeichnete sich selbst als Leugner: Von der „Intelligenz unserer Polit-Clowns“.

Krass natürlich der Aufruf: „Söder verhaften“ oder „Merkel, Söder und Spahn hinter Gitter“. Eher mild ausgedrückt dagegen das „Merkel muss weg“, wahlweise das „Gutsherrin Merkel stoppen“ oder das „Gott schütze uns vor Söder“. „Keine Masken für Kinder“ und Freiheit darf nicht an Impfen geknüpft sein“ geht ebenfalls als akzeptable Meinungsäußerung durch. Lustig, aber leicht falsch geschrieben das: „Zu Ostern wünsche ich mir das die Deutschen trotz Lockdown ihre Eier wieder finden“.

Einer hatte es gar ganz locker gesehen und grüßte seine Danni mit einem „Ich liebe Dich“ – anscheinend weilt die Dame gerade an der Ostsee. darunter dann aber das Schild: „Schulen dicht, Kitas dicht, Kneipen dicht, Fast alles dicht – Merkel und Konsorten nicht ganz dicht“. Supersüß die Botschaft von Fredi, 4, die ein kleines Mädchen auf dem Fahrrad verbreitete: „Corona fangen, in ein Paket packen und wieder zurück schicken!“

Etwas verspätet gegen 15.30 Uhr, machte sich der Protestzug, begleitet von zahlreichen Polizeibeamten, auf den Weg in die Innenstadt, um vom Marktplatz aus wieder zurückzulaufen. Die Pressestelle der Polizei kündigte einen Abschlussbericht an. SW1.News wird diesen Text dann ergänzen. Schon jetzt heißt es: Lasset Bilder sprechen. Das Video ist von George Pavicic.