Halbzeit bei der Vesperkirche Schweinfurt: Bessere AblÃ¤ufe, weniger Wartezeit, hoher Spendenbedarf

SCHWEINFURT – Die sechste Vesperkirche Schweinfurt in der St. Johanniskirche öffnet noch bis zum kommenden Sonntag täglich vom 11:30 bis 14:30 Uhr. Tag für Tag werden etwa 400 vollwertige Mahlzeiten ausgegeben – für einen eher symbolischen Beitrag von 1,50 € (Kinder 50 Cent).

Durch einige organisatorische Änderungen konnten die Wartezeiten deutlich verkürzt werden. Aber immer noch ist die Vesperkirche ein ganz besonderer Ort der Begegnung: An den Tischen treffen sich Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die sich sonst nie begegnen würden. Auch beim anschließenden Kaffeetrinken ergeben sich gute Gespräche.

„Wir sind vollauf zufrieden mit den Abläufen“, meint Diakonie-Vorstand Jochen Keßler-Rosa. Nur die Spenden könnten etwas höher ausfallen. Denn natürlich sind die Kosten mit dem geringen Beitrag nicht gedeckt. Viele zahlen an der Kasse freiwillig mehr, aber trotzdem: Es fehlen derzeit noch deutlich über 10.000 €, um die diesjährige Vesperkirche zu finanzieren.

„Miteinander für Leib und Seele“ ist das Motto der Vesperkirche. Und so geht es auch nicht nur darum, den Leib satt zu bekommen. Täglich um 13 Uhr wird der Betrieb für drei Minuten durch ein geistliches „Wort in der Mitte“ unterbrochen. Für seelsorgerliche Gespräche stehen Menschen bereit.

Und die täglich wechselnden sozialen Angebote an den Info- und Sozialständen helfen in wichtigen Lebensfragen. Ob Vorstellung der Wohnungsbörse, kostenloses Haareschneiden (Mittwoch) oder Repair Café am Freitag, ob Frauenhaus oder Pflegeberatung: Das Angebot umfasst viele Bereiche des täglichen Lebens. Das vollständige Programm finden Sie unter www.vesperkirche-schweinfurt.de

Wer für die Vesperkirche Schweinfurt spenden will, kann das auf eines dieser Konten tun:

Diakonisches Werk Schweinfurt e.V.:

IBAN DE48 7935 0101 0000 0025 35

BYLADEM1KSW

Stichwort: Vesperkirche

Kirchengemeinde St. Johannis:

IBAN DE82 7932 0075 0005 1674 42

HYVEDEMM451

Stichwort: Vesperkirche