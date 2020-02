Innovatives Leben und Wohnen: Bekommt Sennfeld ein „Experimentelles Kulturgelände“ mit „Tiny House Park“?

Teilen Facebook

SENNFELD – Wer kennt nicht, die ehemalige SKF-Erholungsanlage zwischen den Schweinfurter Wehranlagen und der Gemeinde Sennfeld, der das Gelände nun gehört, nachdem die riesige Erholungsanlage von dem Großunternehmen nicht mehr genutzt wird. Alle drei Jahre findet dort beispielsweise das Varietéfestival von Dirk Denzer statt.

Die Sennfelder Seestuben als früheres Ausflugslokal sind allerdings längst geschlossen. Noch immer ziert ein Schild des Brauhaus Schweinfurt den Eingangsbereich. Das gibt es nun auch schon einige Jahre nicht mehr. Was also tun mit diesem überaus attraktiven Areal?Mittlerweile gibt es drei Interessenten, nachdem die Gemeinde ein Anfrage eines Investors ablehnte, der dort ein Hotel erreichten wollte und eine Machbarkeitsstudie beauftragt hat.

Nun gibt es drei Bewerber – einer hat Interesse, dort eine Flugschule für Drohnen zu eröffnen, ein zweiter möchte einen Outdoor-Fitnesspark dort entstehen lassen und eben eine Bewerbergruppe aus drei Projektpartnern, welche das bestehende Gelände und baulichen Anlagen gemeinsam für ein „Experimentelles Kulturgelände mit Tiny House Park“ der Gemeinde Sennfeld mit fundierten Bewerbungsunterlagen vorgestellt hat. Eine faszinierende Idee…

Die drei Projektpartner sind da Ute Solf und Prof. Khalil Abdel Rahman. Sie, aus Kolitzheim, würde gerne aus dem Platz des bisherigen Fußballfeldes und dahinter sowie möglicher Weise in Teilbereichen des Gebäudes ein Bildungszentrum für Wildkräuterwissen, Permakultur und heimische Kräuterküche anbieten. Nachhaltige Gartenbaukultur also. Mit Kräutergarten und bestehenden Seminarhaus auf dem Gelände. Er, aus Damaskus stammend, momentan Pächter des Restaurants Naturfreundehaus Sennfeld auf der anderen Seite Sennfelds und regionaler Kulturschaffender, würde gerne internationale Kunst und Kulturevents auf dem Gelände etablieren und kuratieren und westlich vom Gebäude in der ehemaligen Kegelbahn barrierefreie Gästezimmer schaffen sowie Baumstützenhäuser für Gäste zum Übernachten unter Bäumen anbieten.

„Bäume sind glücklicher als Menschen, sie wachsen jeden Tag ein kleines Stück Richtung Himmel“ (Khalil Abdel Rahman)

Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in Sennfeld bislang kaum – so ein Ergebnis aus dem Bürgerworkshop. Der große Festplatz mit dem Pavillon ist gedacht für öffentliche Kultur und Kunstveranstaltungen, freilich auch weiterhin für das Varietéfestival. „Experimentelles Kulturgelände“ wird dieser westliche Eingangsbereich genannt.

Sennfelder Bürger begutachteten am Samstagnachmittag nun auf Einladung der örtlichen Grünen den östlichen Bereich der Anlage, in dem ein „Tiny Houses Park“ angedacht ist. Kleinwohnformen, Container, Modulhäuser, Zirkus- und Bauwägen oder Leichtbauten auf Stützen angrenzend an den Sennfelder See zum Leben und Arbeiten. Ein barrierefreier Fußweg und eine bestehende Treppe führt vom Kulturgelände hinunter zu einer bestehenden gefliesten Badesstelle – wo viele Sennfelder und Schweinfurter Bürger damals das Schwimmen gelernt haben. Ebendort stellen sich die Projekterfinder einen bewaldeten „Dorfstrand“ vor, also eine Art Sommer-Erholungs- und Erlebnisraum für die Sennfelder und auch andere Bürger, bewirtet von Khalil Abdel Rahman und seinem Team. Wer in letzter Zeit am „Ellershäuser See“ war, kann sich vorstellen, was hier ortsnah möglich ist.

In Mehlmeisel unweit von Bayreuth im Fichtelgebirge gibt es so ein Tiny House Village bereits. Auch für Sennfeld ist angedacht, im östlichen Teil des Kulturgeländes im Uferbereich zunächst sieben oder acht solche temporären Minihäuser zu errichten und zum See hin drei oder vier Baumhäuser als Leichtbau. Alles anschließbar an die vorhandene Kanalisation, versehen mit Strom, natürlich mit Heizung. Zum dauerhaften Bewohnen und Leben und teils auch für Naturtouristen und Urlauber zum Mieten. Um die 15 Interessenten aus Schweinfurt und Sennfeld gibt es bereits. Und eine größere Freifläche hinter zwei bestehenden Häuschen, in denen man beispielsweise eine Gemeinschaftsküche einrichten könnte und Platz für Duschen, Waschmaschinen und Hausanschlüsse hat.

Tiny Houses, also Minihäuser sind in der Regel ca 15 qm groß, es gibt etwas komfortablere, man kann sie aber auch addieren und miteinander kombinieren – je nach Platzbedarf und Familiensituation. Inszwischen gibt es viele Firmen und Handwerker, welche sich auf diese innovative Minihäuser spezialisiert haben. Es wurde sogar schon ein Architektenpreis für so ein Minihaus vergeben. Einen Seecontainer kann man ab 1500 Euro erwerben und sofern handwerklich begabt auch selbst ausbauen und schon ab 10.000 Euro eine Unterkunft erschaffen. Einen mittleren fünfstelligen Betrag sollte investieren, wer zumindest ein kleines bisschen individuellen Luxus haben möchte – in so einer kleinen „Bude“. Auch die Gemeinde könnte als Projektpartner Tiny Houses erwerben und selbst vermieten.

Momentan läuft noch die Machbarkeitsstudie mit Berücksichtigung dieser Projektidee „Experimentelle Kulturgelände mit Tiny Houses Park“. Eigentlich liegt das Gelände auf einem pronostizierten Überschwemmungsgebiet HQ100. „Aber an Hochwasser dort auf dem Gelände kann sich kein Sennfelder mehr erinnern“, sagt Architekt und Stadtplaner Andreas Unser, federführend in Sachen des Projektes. Das liege zwischen den Zentren von Sennfeld und Schweinfurt, beides gar per Fuß in 15 Minuten erreichbar – weshalb das neue „Experimentelle Wohngebiet“ ideal sei für naturverbundene Berufstätige, die hier oder da arbeiten. Man denkt daran, selbst Energie zu erzeugen, durch die Sonne oder Wärmepumpen, mit Biogas durch Gartenabfälle.

„Leben und Lernen in natürlichen Regelkreisen“, nennt Andreas Unser das alles, was auf der ehemaligen Erholungsanlage entstehen könnte. Nach der Präsentation der Machbarkeitsstudie wird der Sennfelder Gemeinderat und seine Bürger entscheiden, wie das im „Dornröschenschlaf“ liegende Gelände künftig genutzt wird. Die nationale Resonanz in Mehlmeisel auf einem ehemaligen Campingplatz zeigt, dass Sennfeld mit einem „Tiny Houses Park“ sowie dem „Experimentellem Kulturgelände“ wohl definitiv sogar bundesweit für Aufsehen für „Zukunftsdörfer“ und „experimentelle Baukultur“ sorgen könnte.

Kontakt für Interessenten:

PlanEden@online.de oder 0179/7482086

Aufmacherbild: Tiny House Village Mehlmeisel

INFO: Das Tiny House Netzwerk trifft sich am 1.März 2020 um 17 Uhr im Natur- und Kulturfreundehaus Sennfeld bei Khalil