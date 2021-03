Keine Maskenpflicht in der gesamten Innenstadt: Stefan Labus fordert OB RemelÃ© auf, ein „Franke mit RÃ¼ckgrat“ zu sein

SCHWEINFURT – Auf der Tagesordnung der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im Schweinfurter Rathaus stand am Dienstag die sofortige Wiedereinführung der Maskenpflicht in der Schweinfurter Innenstadt als Eilantrag vom Freie Wähler-Stadtratsmitglied Stefan Labus an allererster Stelle. Mit einem Ausgang, der ein wenig verwundert.

Labus begründete den Antrag sinngemäß damit, dass der Inzidenzwert täglich wieder rasant ansteige und so lange nicht genügend Impfstoff vorliegt, müssen wir uns streng an die AHA-Regel halten und permanent nachsteuern, damit der Wert schrittweise zurück geht. Die Abschaffung der Maskenpflicht könne er nicht nachvollziehen. Bereits die Einführung der Maskenpflicht nur für die Keßlergasse vor einem Jahr sei „müde“ gewesen und lasse auf mangelndes Gefahrenbewusstsein der Stadtverwaltung schließen.

Die bezog bereits in der Beschlussvorlage in Person von Ordnungsreferent Jan von Lackum Stellung: Zunächst sei festzustellen, dass die Festlegung der Bereiche, in denen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist, mittels Allgemeinverfügung erfolgt. Hierbei handele es sich – anders als bei Satzungen oder Verordnungen – um einen Verwaltungsakt. Rechtsgrundlage für die Allgemeinverfügung sei die 12. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, einer Rechtsverordnung aus dem Gebiet des Gesundheitsrechts. Der Erlass eines solchen Verwaltungsakts unterfällt als Angelegenheit der laufenden Verwaltung der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters oder nach der Allgemeinen Geschäftsanweisung der des Ordnungsreferenten. Der Stadtrat einschließlich seiner Ausschüsse sei für die Entscheidung über den gegenständlichen Antrag nicht zuständig.

Zum 10.03.2021 hat die Verwaltung entschieden, wieder eine Maskenpflicht in der Keßlergasse anzuordnen. Als diese Allgemeinverfügung am 09.03.2021 erlassen wurde, lag der Inzidenzwert bei 59,9. Die Anordnung einer Maskenpflicht nach Aussage Jan von Lackum, greife in die Rechte der Menschen ein. Maßgebendes Kriterium, ob und in welcher Weise man von diesem Instrument Gebrauch mache, sei die Verhältnismäßigkeit. Hier seien der wirksame Gesundheitsschutz einerseits und die Beeinträchtigung der Menschen andererseits gegeneinander abzuwägen. Indikator ist das Infektionsgeschehen, das insbesondere durch den Inzidenzwert abgebildet wird.

Das Robert-Koch-Institut führt zur Thematik folgendes aus: „Eine teilweise Reduktion der unbemerkten Übertragung von infektiösen Tröpfchen durch das Tragen einer Mund-Nase-Masken trägt dazu bei, andere Personen von feinen Tröpfchen und Partikeln die man z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, zu schützen (Fremdschutz). Die Maske könnte auf Populationsebene zu einer weiteren Verlangsamung der Ausbreitung beitragen. Dies gilt auch bei Menschenansammlungen im Freien, wenn der Mindestabstand 1,5 Metern nicht eingehalten wird.

Die Verwaltung gab an, die Entwicklung des Infektionsgeschehens aufmerksam zu verfolgen und gegebenenfalls nachzusteuern. Bei exponentiell steigenden Inzidenzwerten würde auch eine Ausweitung der Maskenpflicht in die weiteren Überlegungen einbezogen“ werden, heißt es .Für Stefan Labus ist das bei einem Wert von 112,3 am Donnerstag nicht nachvollziehbar.

Am Dienstag hielt er im Rathaus vor Oberbürgermeister Sebastian Remele nochmals eine flammende Rede, verwies auf die sich weiter ausbreitende Pandemie und dass der erste Erfolg mit der niedrigen Inzidenzzahl wohl auch an der generellen Maskenpflicht in der Innenstadt lag. Unterstützung erhielt er von Christiane Michal-Zaiser (proschweinfurt), Frank Firsching (Linke) und Gerog Wiederer (FDP)

Er forderte Remelé als 2012 ausgezeichneten „Franken mit Rückgrat“ dazu auf, solches nun zu zeigen, wenn die Entscheidung schon in den Händen des OB läge. Labus verglich die Situation mit der von 1962 in Hamburg, als der damalige Innensenator und spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt, der bei der Hochwasser-Katastrophe über seine Kompetenz hinaus, ohne zu fragen, die Bundeswehr zu Rettungsmaßnahmen anforderte und damit wahrscheinlich viele Menschenleben rettete.

In Schweinfurt sei gerade die Britische Mutation des Virus angekommen, solange nicht 80 bis 90 Prozent der Menschen geimpft seien, könne man den Verlauf der Pandemie nicht vorhersagen. Für Stefan Labus reagiere die Stadtverwaltung zu abwartend. Anderswo in Franken wie in Aschaffenburg, Würzburg, Bad Kissingen oder Bamberg steuere man permanent nach.

Für Jan von Lackum stellt die Einführung der Maskenpflicht einen Eingriff in die Grundrechte der Menschen dar. Es sei für ihn Auslegungssache der anderen Kommunen, wie sich das handhabt. Nicht nachvollziehbar für Labus, da beispielsweise Würzburg und Bad Kissingen niedrigere Inzidenzwerte aufweisen als Schweinfurt und trotzdem auf die Maskenpflicht setzen. Der Stadtrat fragt sich, ob man dort dann auch die Grundrechte verletzt und aus welchem Antrieb. Und warum Schweinfurt, wenn man schon davon spricht, dann in der Keßlergasse in die Grundrechte der Menschen eingreifen könne, nicht aber im gesamten Stadtgebiet.

Die Verwaltung sollte laut Labus wissen, dass auch jeder Bürger ein Grundrecht auf Gesundheit und Schutz haben muss. Für OB Remelé besteht aktuell keine Eile für drastischere Maßnahmen. Man könne noch abwarten. Was Stefan Labus nicht verstehen kann angesichts des Wertes von 59,9 am 9. März und nun 112,3 am Donnerstag, dem 18. März. Das sei nahezu eine Verdoppelung der Corona-Infektionen im Stadtgebiet binnen rund einer Woche. Gleichwohl bestätige die Stadtverwaltung, dass der Anstieg der Inzidenzzahlen in erster Linie an der Gruppenbildung im privaten Bereich liege. „Auch das Spazieren und Einkaufen in der Spitalstraße fällt doch in den privaten Bereich, auch da kommt es zu Grüppchenbildungen. Warum muss man dann beispielsweise dort nicht auch eine Maske tragen?“, fragt sich Labus, der besorgt ist, dass anscheinend gerade eine dritte Corona-Welle nicht nur auf das gesamte Land, sondern natürlich auch auf Schweinfurt heran rollt.

Man könne vorausschauend dagegen steuern, meint der Fraktionsvorsitzender der Freie Wähler im Stadtrat. Doch sein abgeänderter Antrag, ab einem Inzidenzwert von 100 in Schweinfurt die Maskenpflicht in der gesamten (erweiterten) Fußgängerzone einzuführen, wurde im Ausschuss mit der Mehrheit der CSU, SPD und Grüne -Stimmen abgelehnt.

Labus schlägt daher der Stadt einen neuen Slogan vor: „Zukunft findet Stadt – wenn man die Gegenwart bewältigt“ . Unterstützt sieht er sich vom Handelsverband. Die Menschen haben die Aufhebung der Maskenpflicht in der Innenstadt als Motivation zur Sorglosigkeit empfunden“ schreibt der Handelsverband „Unsere Theorie ist, dass genau deshalb die Inzidenz in wenigen Tagen so rasch nach oben ging.“

Am Donnerstag auf 112,3…