Kerzen statt BÃ¶ller: Schon nach einer Minute erwischte eine Rakete Dr. Ulrike Schneider auf dem Marktplatz…

SCHWEINFURT – Die Aktion, am Rückert-Denkmal mit Kerzen gegen Böller zu protestieren, „war am Ende keine gute Idee“, sagt Initiatorin und Stadträtin Dr. Ulrike Schneider. Und das hatte einen guten (schlrechten) Grund.

„Wir standen mit unseren brennenden Kerzen gerade mal eine Minute dort, dann kam die erste Rakete und erwischte mich an der Wade – nicht schlimm und wahrscheinlich auch gar nicht absichtlich – aber Schreck einflößend. So mitten auf dem Platz war es einfach zu gefährlich, und so haben wir im Winterdorf Zuflucht gesucht (siehe Photo) und dort den Feinstaub aufgesogen, statt irgendwo in der klaren Nacht in der Natur zu sein, was viel schöner gewesen wäre!“

Schneiders Fazit: „Die Impressionen, die wir mitnahmen? Hunderte böllernder Menschen, die wahrscheinlich weder über die Zeitung noch über Facebook im Vorfeld zu erreichen waren. Ein Verbot dieser umweltbelastenden Böllerei ist wichtig und richtig, aber wir setzen uns dafür nicht mehr mitten auf dem Schlachtfeld ein, sondern mit einem neuen Antrag im Stadtrat…“