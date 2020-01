Kinder- und Jugendarbeit im Fokus: GroÃŸgemeinde Schonungen lÃ¤dt zum Runden Tisch

Teilen Facebook

SCHONUNGEN – Vor allem Kinder und Jugendliche werden in den nächsten Jahren vom Investitionsprogramm der Großgemeinde profitieren: Allen voran die Grundschule in Schonungen, als größtes Neubauprojekt, daneben sollen wie schon in den vorrangegangenen Jahren aber auch die Kindergärten weiter saniert und modernisiert werden.

Darüber hinaus möchte sich Schonungen in nächster Zeit neben einem bedarfsgerechten Betreuungs-, Bildungs- und Sportangebot vor allem der Kinder- und Jugendarbeit widmen. Mit neuen Veranstaltungsformaten wie dem Jugendtalentabend in der Alten Kirche, dem Wikingerspektakel im AlbanPark oder dem großgemeindeweiten Faschingsumzug sind erste wichtige Impulse gelungen.

Auch das Informationsangebot der Gemeinde über die sozialen Netzwerke werde überwiegend von der jungen Generation sehr gut abgerufen und angenommen. „Es muss weiter gehen!“, kündigt Bürgermeister Stefan Rottmann schon mal an. Die weit über hundert Vereine und Verbände in den Ortsteilen leisten Großartiges in der Jugendarbeit und bieten in vielen kulturellen und sportlichen Sparten ein breites Betätigungsfeld.

Die Gemeinde will keine Konkurrenz zur ehrenamtlichen Vereinsarbeit sein, sondern Zusammenführen, Netzwerke aufbauen, verbesserte Rahmenbedingungen schaffen und vereinzelt auch ein ergänzendes Angebot bieten.

Am 13.01.2020 laden Bürgermeister Stefan Rottmann, Jugendbeauftragter Markus Hümpfer und Bettina Stampf von der Kommunalen Jugendarbeit zu einem gemeinsamen runden Tisch in den Sitzungssaal des Rathauses Schonungen. Alle Kinder und Jugendliche, die etwas auf dem Herzen haben, können gerne kommen – schriftlich wurden sämtliche Vereine und Verbände, Schulen, Kindergärten der Gemeinde eingeladen.

Interessierte sind dazu aufgerufen, sich spätestens bis Dienstag den 07.01.2020 bei der Gemeinde zu melden.

(Kontakt: Frau Sigrid Herder, Tel.: 09721/7570-112 bzw. E-Mail sigrid.herder@schonungen.de)

Foto: Gemeinde Schonungen