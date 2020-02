Kultmoderator mit Rennfahrer-Lizenz: Matthias Malmedie besucht die ABENTEUER & ALLRAD 2020

Teilen Facebook

BAD KISSINGEN – Passionierter Autofahrer mit Rennfahrer-Lizenz und Kultmoderator bei RTL II. Wenn Matthias Malmedie bei „GRIP – Das Motormagazin“ die neuesten Fahrzeuge auf Herz und Nieren testet, zieht es Tausende vor den Bildschirm. Wenn er auf Social Media postet, folgen ihm mehr als eine halbe Million Follower.

Am 14. Juni 2020 nun wird Matthias Malmedie die ABENTEUER & ALLRAD in Bad Kissingen besuchen und im Rahmen eines Gastaufritts für eine Gesprächsrunde, Selfies und Autogrammwünsche zur Verfügung stehen.

Matthias Malmedie als Moderator im deutschen Fernsehen ist längst Kult. Der in Bergisch Gladbach geborene Westfale interessierte sich schon in jungen Jahren für schnelle Autos und quietschende Reifen. Längst hat er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und beschäftigt sich mit Autos auch im Fernsehen.

So entwickelte und betreute Malmedie unter anderem die Formate „Tuning TV“ und „Sport Auto TV“. Im Jahr 2001 erwarb er zudem seine Rennfahrer-Lizenz und nahm unter anderem am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teil.

Seit 2007 moderiert Matthias Malmedie das Format „GRIP – Das Motormagazin“ bei RTL II und prüft dort die aktuellen Automodelle, die schnellsten Motorräder und die ungewöhnlichsten Fortbewegungsmittel. Matthias Malmedie ist GRIP – und GRIP ist Matthias Malmedie.

Auf der ABENTEUER & ALLRAD 2020 wird Malmedie im Rahmen einer Gesprächsrunde aus seinem bewegten Leben erzählen und anschließend für Fragen, Autogrammwünsche und Selfies zur Verfügung stehen.

Die ABENTEUER & ALLRAD wird in diesem Jahr unter dem Motto „Nur ein Original wird zur Legende.“ in der Zeit vom 11. – 14. Juni in Bad Kissingen stattfinden.

Fotos: Robert Winter