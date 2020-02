Landkreis sucht weitere ehrenamtliche Ãœbersetzer und verkÃ¼ndet die StraÃŸensperrung zwischen Alitzheim und Herlheim

Teilen Facebook

Twitter

LANDKREIS SCHWEINFURT – Um Sprachbarrieren abzubauen und die Integration und Teilhabe von Geflüchteten und Migranten im Landkreis Schweinfurt zu fördern, stellt der Landkreis seit Sommer 2019 im Bedarfsfall ehrenamtliche Übersetzer zur Verfügung. Diese Sprachmittler können von den Behörden, Schulen und Kindergärten des Landkreises bei Bedarf angefordert werden.

Um den vielen verschiedenen Herkunftsländern, die im Landkreis vertreten sind, gerecht zu werden, ist das Landratsamt Schweinfurt derzeit wieder auf der Suche nach ehrenamtlichen Übersetzern. Gesucht werden motivierte und engagierte Personen, die als ehrenamtliche Übersetzer aktiv werden möchten. Insbesondere gesucht werden aktuell Sprachmittler für folgende Sprachen: Armenisch, Russisch, Somalisch und Griechisch.

Die Tätigkeit wird mit einer Aufwandsentschädigung honoriert. Die Einsätze erfolgen nach Bedarf der anfordernden Stellen und Kapazität der Sprachmittler, dementsprechend flexibel ist die Tätigkeit. Vorausgesetzt werden eine hohe Verlässlichkeit und gute Deutschkenntnisse.

Interessenten wenden sich bitte an die Bildungskoordinatorin Jessica Diehm im Landratsamt Schweinfurt unter Telefon 09721/55-612 oder per E-Mail an jessica.diehm@lrasw.de

SW 40 für eine Woche tagsüber gesperrt

Die Kreisstraße SW 40 ist ab Dienstag, 4. Februar, bis Dienstag, 11. Februar, zwischen Alitzheim und Herlheim tagsüber komplett gesperrt. Der Grund sind Baumfäll- bzw. ausastungsarbeiten entlang der Kreisstraße. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie erfolgt über Gerolzhofen und Brünnstadt.

Der Landkreis Schweinfurt bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für eventuell auftretende Behinderungen. Die Verkehrsteilnehmer sollten eine entsprechend längere Fahrzeit in diesem Streckenabschnitt einplanen.