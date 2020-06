Landkreis wÃ¤chst â€žum Waigolshausenâ€œ: Seit sieben Jahren ist die Einwohnerzahl um fast 2700 gestiegen

LANDKREIS SCHWEINFURT – Viermal jährlich veröffentlicht das Bayerische Landesamt für Statistik die offiziellen Einwohnerzahlen. Seit sieben Jahren beinhalten diese jedes Mal gute Nachrichten für den Landkreis Schweinfurt. Denn seit 2012 hat der Landkreis Schweinfurt jährlich neue Einwohner hinzugewonnen. Inzwischen leben über 115.000 Einwohner in seinen 29 Gemeinden.

Dies bedeutet seit 2012 insgesamt ein Plus von fast 2700 Menschen. Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl der Gemeinde Waigolshausen mit ihren drei Gemeindeteilen, dazu gehören ja auch Hergolshausen und Theilheim.

Leider hatte dies das Bayerische Landesamt für Statistik in einer Pressemitteilung am 18. Juni 2020 fälschlicherweise anders dargestellt. Hierin geht das Amt auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen in Bayern im Zeitraum zwischen dem 31.12.2018 und dem 31.12.2019 ein. Im letzten Satz heißt es hierzu „(…) wobei der Landkreis Schweinfurt mit rund 606 Personen das höchste Minus zu verzeichnen hatte“.

Die Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik, im Internet für jeden frei zugänglich, belegen aber ganz klar etwas anderes. Im besagten Zeitraum etwa hat der Landkreis Schweinfurt 339 Einwohner dazu gewonnen. Zum 31.12.2019 lag die Einwohnerzahl bei 115.445. Den Fehler hat das Landesamt für Statistik, nachdem das Landratsamt Schweinfurt es darauf hingewiesen hatte, inzwischen in einer aktuellen Pressemitteilung vom 30.06.2020 korrigiert.

Nicht der Landkreis Schweinfurt, sondern die kreisfreie Stadt Schweinfurt hat im genannten Zeitraum 606 Einwohner weniger zu verzeichnen. Im Landkreis Schweinfurt hält der positive Trend hingegen seit 2012 weiter an. Auch im ersten Quartal 2020 konnte der Landkreis wieder um 100 Einwohner zulegen. Zum 31.03.2020 lebten somit 115.545 Menschen im Landkreis Schweinfurt, das sind 2688 mehr als noch am 31.12.2012.

Eine erfreuliche Entwicklung, in der Landrat Florian Töpper viele Gründe sieht. „Der Landkreis bietet in seinen 29 Gemeinden eine enorme Bandbreite für die Gestaltung des eigenen Lebens und Arbeitens. Hervorragende Bildungs- und Betreuungsangebote ebenso wie eine intakte soziale Infrastruktur, an vielen Stellen geprägt durch ehrenamtliches Engagement, machen den Landkreis Schweinfurt für alle Generationen attraktiv.“