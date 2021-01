Lauf mal durch: Schwebheim mit seinem geheimnisvollen Schloss, dem Aussichts-RodelhÃ¼gel und der Donnerrutsche – MIT VIELEN FOTOS!

SCHWEBHEIM – Nach dem Besuch von Geldersheim hat sich unser Portal eine zweite Gemeinde im Landkreis Schweinfurt vorgenommen, die ebenfalls nur aus einem Hauptort besteht. Schwebheim ist jedoch um einiges größer, rund doppelt so groß. Von der ARAL-Tankstelle im Norden bis zum Tierheim im Süden sind es knapp drei Kilometer.

SW1.News-Vielschreiber Michael Horling und seine stets fotografierende Partnerin Petra Moritz gaben sich das volle Programm und umrundeten in rund zwei Stunden Schwebheim, ohne jedoch alles gesehen zu haben. Sehr wohl jedoch gleich vier (hier nicht gezeigte) Fußballplätze und zumindest drei wohl eher nicht unbedingt so richtig bekannte Attraktionen, die jeweils alleine schon einen Besuch wert sind.

Damit ist nicht der Platz rund um Kirche und Rathaus gemeint, wo in normalen Jahren Kirchweih und Weihnachtsmarkt stattfinden; auch nicht der tolle Garten von Alt-Bürgermeister Hans Fischer, der großen Anteil daran hat, dass Schwebheim als Ökodorf gilt und „Apothekergärtlein Frankens genannt wird aufgrund des Kräuteranbaus. Eine Attraktion stammt von hier, doch Dirk Denzer veranstaltet sein internationales Varietéfestival bekanntlich alle drei Jahre in Sennfeld. 2021 leider nicht. 2022 wieder. Hoffentlich! SW1.News berichtet dann so ausführlich, dass alle zehn Tage wieder ausverkauft sein werden.

Schwebheim: Das hatte mal um die zehn Gaststätten, von denen nicht mal die Hälfte übrig blieben. Ein fränkisches Wirtshaus wird vermisst. Der Versuch, eines mit einer Brauerei wieder aufzubauen, scheiterte leider vor wenigen Jahren. Den Bürgern und den Leuten im Rathaus sei es gewünscht, in den Ortskern wieder mehr leben zu bekommen außer mit dem lauten Durchgangsverkehr. Die Zeiten, als es das „Krackennest“ am Plan noch gab, sind leider vorbei.

Die drei von uns entdeckten Attraktionen, genau: Da ist zum einen das Schloss, nicht weit weg vom Plan. Ein Geheimtipp, weil kaum jemand weiß, dass es in Schwebheim ein Schloss gibt. Das befindet sich in Privatbesitz. Man weiß eigentlich nicht so viel darüber, kann aber zumindest von außen dicht ran. In einem angebauten, neuer ausschauenden Gebäude leben die Schlossleute. Während der Hauptbau nicht mehr ganz so bewohnbar ausschaut. Teile davon gehen locker als Ruine durch. Sehenswert ist das alles dennoch. Allemal.

Auch nicht weit weg vom Schloss und nach 700 Metern ostwärts über den Kräuterpavillion erreichbar: Die einzige Erhebung Schwebheims neben der Kompostanlage. Ein aufgeschütteter Berg, angekündigt über Hinweisschilder als „Aussichtsturm“. Nun gut, ein echter Turm fehlt, aber es geht freilich dennoch mächtig nach oben. Der Buckel ist die offizielle Rodelbahn des Dorfes. Die nächsten Tage soll es schneien. Viel Spaß den Kids!

Im Westen dicht an der Bundesstraße, die von Schweinfurt nach Gerolzhofen führt, liegt der Spielplatz „Wall“. Und da wurde der Lärm abweisende Hügel (noch einer also, nicht ganz so groß aber) genutzt für eine Mörder-Rutsche. Na gut, nennen wir sie besser „Donnerrutsche“. Noch so eine gemeindemäßige Einrichtung für die Kinder, die es in sich hat und die wohl ihresgleichen sucht im Landkreis.

Fazit: Schwebheim wuppt! Nun noch ein fränkisches Gasthaus oder besser noch mit einer Hausbrauerei – und die Touristen werden strömen!

Und jetzt lassen wir mal wieder Fotos sprechen: