Lauf mal hin und schauÂ´s mal an: Geldersheim mit seinem historischen Ortskern – MIT VIELEN FOTOS!

GELDERSHEIM – Wer mit dem Auto durch oder an Geldersheim vorbei fährt, wird Mühe haben, den Charme der kleinen Dorfgemeinde zu entdecken. Denn den historischen Ortskern muss man schon bewusst ansteuern. So einfach durch kommt man dort nicht…

Was man sich anschauen muss: Natürlich Oberdorf und vor allem Unterdorf, die lang gezogene „Hauptstraße“ des Altortes mit historischen Gebäuden wie dem Untertor. Und natürlich die barocke Pfarrkirche St. Nikolaus und den Bereich drum herum, die so genannte Gadenanlage, sicherlich eine DER Sehenswürdigkeiten im Landkreis Schweinfurt.

Bekannt ist Geldersheim auch für zwei überregional beliebte Metzgereien. Umso besser, dass mit Thomas Hemmerich seit 2020 ein Fleischermeister Bürgermeister ist. Er löste Oliver Brust ab, der im Unteren Tor seine Wohnung hat.

Von Schweinfurt aus kann man wunderbar mit Start am Bergl oder an der Bellevue auf zwei Wegen nach Geldersheim laufen und ist jeweils 30 bis 45 Minuten unterwegs. Der eine führt an der Wern entlang, der andere am Werntal-Radweg, rechts und links der Kreisstraße Schweinfurt 31.

Nach der Corona-Zeit empfiehlt sich eine Einkehr im griechischen Restaurant der etwas außerhalb gelegenen, aber auf beiden Wegen liegenden Sportheim-Gaststätte des FC Geldersheim. Der Fränkische Hof in der Dorfmitte ist aktuell nicht verpachtet. Der Zehnthof im Oberdorf bewirtet nur nach Absprache, bietet aber zumindest Gästezimmer und Ferienwohnungen.