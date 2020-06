LaufÂ´ mal Â´rum: Der Waldgeister-Skulpturenweg im nÃ¶rdlichen Steigerwald

THEINHEIM IM STEIGERWALD – Der zu Rauhenebrach gehörende Ort Theinheim im nördlichen Steigerwald und den Haßbergen ist Start- und Zielpunkt einer besonderen Rundwanderung: Dem Waldgeister-Skulpturenweg.

Den erreicht man, indem man zunächst von der Ortsmitte aus gleich neben dem Brauerei-Gasthof Bayer „Zum Grünen Baum zunächst leicht aufwärts in Richtung Norden läuft. Zunächst lockt mit dem Kreuzweg und 14 Stationen noch eine kleine Runde, ehe es so richtig in den Wald geht und der eigentliche Waldgeister-Skulpturenweg beginnt. Der ist namentlich beschildert und als „R 3“ ausgezeichnet.

Sechs Künstler, zwei davon aus Prag, haben geheimnisvolle Fabelwesen, Sagenfiguren, Tiere und Pflanzen überwiegend aus Baumstümpfen geschaffen. 2008 entstand der Waldgeister-Rundweg, 2014 wurde er nochmals um 13 Figuren erweitert. Es findet sich am Wegesrand, teils ein bisschen versteckt, beispielsweise ein Wald-Eremit, eine Schlange mit Krone, Eulenspiegel, König Karl oder der Kopf des gespenstigen Reiters..

Am Ende des Waldes führt der höchst unterhaltsame und leicht begehbare Weg über das Schulterbachtal mit seinen Seen so langsam wieder zurück nach Theinheim.

Der Waldgeister-Skulpturenweg ist in etwa 6 Kilometer lang und locker in 1,5 Stunden zu laufen. Davor oder danach bietet sich natürlich die Einkehr in den Brauerei-Gasthof Bayer an. Wir stärkten uns dort zuvor mit einem Mai-Bock und einem Knörzla. Ja nach Anfahrt nach Theinheim bieten sich für Schweinfurter auch andere Wirtshäuser an. In Falkenstein, Altmannsdorf, Prüßberg oder Neuhausen, wenn man über Michelau fährt. Wir wählten die Route über Zell am Ebersberg und kehrten mal wieder im Brauerei-Gasthof Zenglein in Oberschleichach auf ein Bockbier und ein Jägerschnitzel ein.