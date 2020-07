LaufÂ´ mal Â´rum: Die DachsbauhÃ¼tte bei Unterschleichach in der Gemeinde Oberaurach in den HaÃŸbergen

Lauf´ mal ´rum: Die Dachsbauhütte bei Unterschleichach in der Gemeinde Oberaurach in den Haßbergen

UNTERSCHLEICHACH – Insgesamt acht Rundwanderwege unterschiedlichster Länge hat die Gemeinde Oberaurach in den Haßbergen ausgewiesen. Wir entschieden uns für eine leicht am frühen Abend machbare Wanderung mit Teichen, Wald und einem schönen Ausblick.

Los geht´s in der Ortsmitte von Unterschleichach an der ehemaligen, leider leer stehenden Brauerei Neeb, wo man den Wagen gut abstellen kann. Wir laufen zunächst Richtung Fatschenbrunn, biegen dann nach link ab ins Aurachtal, durch das – an einigen Weihern entlang – der ebene Hinweg führt.

Nach knapp drei Kilometern geht´s nach rechts weg in den Wald und halbwegs anstrengend nach oben. Nun laufen wir wieder lange durch den Wald, oft aufwärts, bis zur Dachsbauhütte mit dem Erinnerungsstein an den einstigen Bamberger Kämmerer Dr. Eduard Uttenreuther. Von der Hütte geht´s nochmals nach oben.

Und dann raus aus dem Wald und nun ein bisschen im Zick-Zack-Kurs an Feldern entlang mit einer tollen Aussicht bis nach Oberschleichach. Den letzten Kilometer führt der gut ausgebaute Weg wieder recht steil nach unten zum Ortsende von Unterschleichach Richtung Fatschenbrunn, von wo aus es nur noch wenige Meter durchs Dorf bis zum Auto sind.

Der Weg von Unterschleichach entlang der Weiher und über die Dachsbauhütte zurück ist rund sieben Kilometer lang. Man sollte für ihn eineinhalb bis zwei Stunden einplanen. Als ideale Einkehrmöglichkeit empfiehlt sich im benachbarten Oberschleichach der Brauereigasthof Zenglein, der immer von Freitag bis Montag geöffnet hat. Wir kehrten dort auf ein Bockbier und ein Jägerschnitzel ein. Von Unterschleichach sind es aber auch nur noch knapp 15 Kilometer in der Brauereigasthof Kundmüller in Weiher bei Vierreth-Trunstadt, der täglich außer Mittwoch geöffnet hat.