LaufÂ´ mal Â´rum: Von Eschenbach nach RoÃŸstadt und zurÃ¼ck von Ex-Brauerei zu Ex-Brauerei

ESCHENBACH / ROSSSTADT / DIPPACH/ OBERSCHLEICHACH – Bei 30 Grad und Sonnenschein wandern – das sorgt für viel Schweiß, vor allem dann, wenn es über kaum schattige Wege geht. So wie beim aktuellen Tipp: Zwei kleine Orte mit Brauerei-Tradition verbinden zwei unterschiedliche Wege, weshalb man einen schönen Rundkurs daraus machen kann.

Die Stadt Eltmann im Osten der Haßberge hat eine große Tradition, was Brauereien betrifft. Alles Vergangenheit. Zumindest fast. Die Eschenbacher Privatbrauerei („Wagner Bräu“) bekam mit Arcobräu aus Niederbayern vor ein paar Jahren neue Besitzer. In dem kleinen Ort kann man direkt vor der ehemaligen Brauereigaststätte, deren Biergarten komplett verwildert ist, prima das Auto abstellen.

Immer am Main entlang führt auf der anderen Seite der Bundesstraße unser Hinweg, der mit einem Aussichtsturm im Gebiet des LIFE-Natur Projekts Mainaue sein Highlight der Tour bietet. Von oben kann man sich auf die Suche machen und ganz viele Vogelarten entdecken. Dann geht´s weiter, am Fußballplatz vorbei auf die andere Seite der Bundesstraße hinein nach Roßstadt.

Und hier die nächste Brauerei: Weiss-Rössl-Bräu, 2001 nach 257 Jahren Brautätigkeit stillgelegt, aber bereits 1989 von der Kaiser Bräu in Neuhaus bei Lauf an der Pegnitz übernommen. Immerhin gibt es in diesem kleinen Dorf noch eine Gaststätte. An der laufen wir vorbei, biegen dann gleich nach rechts ab und laufen an zahlreichen Kellern (in denen einst das Bier lagerte…) den Berg nach oben.

Der Rückweg ist nicht ohne, geht es doch in der prallen Sonne lange nach oben. Dafür hat man von dort eine gute Sicht auf die Region. Und dann führt der Weg steil nach unten nach Dippach, den nächsten kleinen Ort, diesmal ohne Brauerei-Vergangenheit. Nun hat man die Wahl: Wieder nach oben und über den nächsten Hügel zurück nach Eschenbach? Wir entschieden uns für den schattigen Radweg entlang der viel befahrenen Bundesstraße.

Die Runde ist nicht ganz acht Kilometer lang und somit locker in zwei Stunden zu laufen. Auf halber Strecke empfiehlt sich natürlich eine Einkehr im Landgasthof Schramm auf ein gutes Essen und ein Veldensteiner Bier. Wir entschieden uns für den Besuch in der Gaststätte der 2011 nach 165 Jahren Brautätigkeit stillgelegten Brauerei Zenglein im nicht weit entfernten Oberauracher Ortsteil Oberschleichach, wo es aber neben leckerem Essen dennoch Zenglein Biere gibt: Pils, Zwickel und saisonal Bock