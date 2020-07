Leinen los: Schweinfurt hat wieder ein Personenschiff

SCHWEINFURT – Nach den vielen Monaten der Einschränkungen bedingt durch die Corona-Pandemie, ist endlich wieder Freizeitvergnügen möglich. In der Stadt Schweinfurt hat man die letzte Zeit genutzt, um genau in diesem Bereich ein schon mal dagewesenes Vergnügen wieder an die Stadt am Main zurückzuholen: die Personenschifffahrt.

Schiffskapitän Reinhold Maurer aus Dettelbach bietet ab Juli an der Anlegestelle an der Gutermannpromenade künftig wieder Fahrten nach Haßfurt und Wipfeld an, auch als Eventlocation kann sein Schiff, die „Franken“ gebucht werden.

Oberbürgermeister Sebastian Remelé und Citymanager Thomas Herrmann stellten die neue alte Tradition und Kapitän Maurer vor .

Mehr im Filmbeitrag.